National (J8) : à Créteil, le Stade Lavallois va tenter le quatre à la suite

S'installer confortablement en haut du classement de National, c'est l'objectif ce vendredi du Stade Lavallois. Les Mayennais voyagent au sud de Paris pour affronter l'US Créteil (8e journée). Fort de sa sixième place mais surtout d'une série de trois victoires consécutives, la dernière dans le derby contre Le Mans, les Tangos ont bien l'intention de prolonger le plaisir et de continuer leur moisson.

"On est pas en position de s'enflammer"

Face à un adversaire qui n'a toujours pas remporté le moindre match en sept journées, le Stade Lavallois pourrait bomber le torse. Mais non. Gare aux apparences. Les joueurs mayennais restent méfiants. "Quand j'étais plus jeune, j'avais un coach qui me disait souvent : c'est quand ça va bien que ça va mal. Quand tu gagnes tu as tendance à te relâcher mais il ne faut surtout pas. On a mal commencé la saison donc on est pas en position de s'enflammer non plus" explique le défenseur Marvin Baudry, qui pourrait remplacer Maxence Carlier, blessé à un genou contre Le Mans.

Pour le latéral gauche Edson Seidou, ce déplacement chez un des bonnets d'ânes du National "_c'est un match piège_. Il ne faut pas faire preuve de suffisance car la rencontre sera dure. Tout le monde peut battre tout le monde en National comme on le répète souvent, et ce même si Créteil démarre très mal le championnat" abonde le joueur. L'adversaire du week-end reste sur un match nul plutôt convaincant face à Sedan mais les Cristolliens auront surtout à cœur de faire oublier à leurs supporters la déroute d'il y a quinze jour : Créteil avait perdu 6-1 sur son terrain contre Bourg-en-Bresse, le 10 septembre.

Le Stade Lavallois n'a plus plus perdu depuis le 13 août (0-1, à Annecy), mais le groupe ne cède pas à l'euphorie explique François-Xavier Fumu-Tamuzo, milieu de terrain. "Il faut aborder le match avec le plus de sérieux possible. Les matchs contre les équipes mal classées c'est à double-tranchant".

Gilles Bourges sur le banc

Le groupe lavallois possède plusieurs joueurs très expérimentés pour maintenir tout le monde concentré et éviter l'éventuel et inconscient relâchement. "En fait c'est pas nous qui faut convaincre [de rester concentrer, ndlr] car tout le monde le sait ici, que ce soit les joueurs, le staff. C'est plutôt l'environnement extérieur qui pourrait se dire : ba tiens Laval joue à Créteil donc ça va être un match facile... bien évidemment que non" martèle le technicien qui assistera depuis la tribune à la rencontre, en raison de sa suspension. C'est son adjoint, Gilles Bourges, qui officiera sur le banc des Tangos comme à la fin février 2021 lorsque l'entraîneur avait été contaminé à la Covid-19.

La dernière fois que Laval a remporté quatre matchs consécutifs en National, c'était en 2018. Déjà sur la période août-septembre. Les Tangos avait même enchaîné six victoires en championnat à ce moment-là.