National : festival offensif pour l'USO qui s'impose 6-1 face à Annecy pour la 8e journée

L'USO enchaîne une deuxième victoire de suite et de la meilleure des manières ! Après leur victoire 3-1 face à Avranches le 29 septembre dernier, les Orléanais se sont offert un festival de but ce vendredi soir face à Annecy à la Source pour clôturer la 8e journée de National. Ils se sont largement imposé 6 buts à 1, grâce à un doublé de Carnéjy Antoine, un but de Gaëtan Perrin, d'Amine Talal, de Nico Saint-Ruf et de Fadh El Khoumisti. Les hommes de Claude Robin sont donc 8e au classement après huit journées de championnat.

Résumé de la rencontre

Le match part sur les chapeaux de roues avec une bourde de la défense d'Annecy qui profite à Carnéjy Antoine. L'attaquant orléanais traînait dans la surface, récupère le ballon et le pousse dans les filets. 1-0 pour l'USO à la 10e minute de jeu alors qu'Anthony le Tallec avait l'occasion un peu plus tôt de crucifier Franck L'Hostis mais qui rate le cadre.

Quinze minutes plus tard, Nico Saint-Ruf réceptionne de la tête un centre en deux temps de Gaëtan Perrin et ouvre son compteur en trompant à son tour le portier annécien Julien Perez. Le score s'alourdie pour Annecy avec le doublé d'Antoine sur un très bon service de Thiam côté gauche. Ca fait donc 3-0 pour l'USO à la mi-temps.

La seconde période repart aussi bien pour les Orélanais, avec un but de Perrin après une très belle frappe à la 56e minute de jeu. Juste avant, les joueurs d'Annecy ont été réduits à 10 après l'expulsion d'Alexandre Fillon.

Pratiquement 10 minutes plus tard, d'une frappe sublime et limpide Amine Talal ajoute un nouveau but. Le festival offensif se poursuit pour les hommes de Claude Robin avec un but d'El Khoumisti à la 70e minute. On se disait que le match allait s'arrêter là mais un penalty transformé par les Annéciens ramène le score à 6 buts à 1. Quelle performance des Orléanais !

Les réactions d'après-match

Prochain match face à Quevilly-Rouen ce vendredi

L'USO n'aura pas vraiment le temps de savourer et va devoir enchaîner un deuxième match cette semaine en se déplaçant à Rouen pour affronter Quevilly-Rouen pour la 9e journée de National. C'est un match qui sera bien évidemment à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.