National (J8) - Le DFCO à Niort, pour relancer la machine

Le DFCO reste sur deux défaites consécutives sans marquer, à Nancy et contre Cholet , au moment de se déplacer à Niort, vendredi 29 septembre 2023 (19h30). 10e, Dijon veut se relancer, dans un duel entre relégués de Ligue 2. "Des choses fonctionnent". L'entraîneur Benoit Tavenot ne veut pas tout jeter, mais attend davantage de justesse technique et surtout d'efficacité en attaque.

Cissé suspendu, Irié blessé, quid de Fdaouch ?

Le DFCO devra faire sans deux absents en défense. Souleymane Cissé est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes, tandis que Daniel Congré est blessé. Le jeune Axel Drouhin va monter pour renforcer le groupe. Zoran Moco, en phase de reprise, jouera avec la réserve, en amical à Metz. Dijon sera également privé de Cyriaque Irié, touché à la crête iliaque, au bassin.

Zakaria Fdaouch, écarté la semaine dernière contre Cholet, "devrait" réintégrer le groupe selon Benoit Tavenot. Interrogé sur la raison de ce choix, l'entraîneur dijonnais répond : "Il n'était pas dans un état pour jouer ce match-là, mentalement".

Faut-il déjà s'inquiéter ?

Deux défaites sans marquer, avec une domination, certes, mais stérile. Attention à ne pas perdre confiance. "La semaine nous a fait du mal. Il faut rester factuel. On a deux défaites, mais d'un autre coté, les deux équipes nous ont mis très peu en difficulté, à nous de valider les chiffres dans le sens de nos possessions, situations, occasions. Nos adversaires valident les chiffres par les points. Il nous faut des points, tout simplement", indique Benoit Tavenot.

L'entraîneur dijonnais est-il inquiet ? "Non, je ne suis pas inquiet, ça ne fait pas plaisir, je ressens de la fébrilité dans la club, mais c'est un club qui galère depuis quatre ans, donc quand on a une semaine comme ça, ça rappelle des mauvais souvenirs, explique-t-il. Mais le staff, les joueurs, on s'est remis rapidement au travail. La séance de lundi, ce n'était pas la fête, c'est normal, mais on a fait une semaine de travail forte, avec une beaucoup intensité. On va se remettre à l'endroit. Dans trois matchs, cela fera dix matchs, on a trois matchs pour se rééquilibrer en termes de résultats".

Retrouvailles avec deux anciens du DFCO

Le DFCO se déplace donc chez une équipe en forme, deuxième du championnat de National. Les Chamois viennent d'enchaîner trois victoires consécutives (Marignane, Epinal, Cholet) et sont sur une série de cinq matchs d'affilée sans défaite. "Une équipe joueuse, ils auront un peu plus le ballon que nos adversaires précédents, analyse Benoit Tavenot. Ils ont de l'expérience, mais beaucoup de jeunes aussi. Ils ont bien digéré la descente, ils sont repartis sur autre chose".

Dans l'effectif niortais, Dijon va retrouver deux têtes connues. Le latéral gauche Quentin Bernard, dijonnais entre 2015 et décembre 2016, qui a participé à la remontée du DFCO en Ligue 1. Et le défenseur central Bruno Ecuele-Manga, passé par Dijon entre 2019 et 2022, capitaine lors de la descente de Ligue 1 à Ligue 2 en 2020/2021.

Du côté du DFCO, la recrue Joseph Mendes (trois matchs, un but) va retrouver son ancienne formation, avec laquelle il a évolué en Ligue 2 entre 2020 et 2022.