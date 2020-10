National (J8) : le Stade lavallois concède sa deuxième défaite de la saison, battu par le Red Star

Alexis Sauvage et le Stade lavallois ont été battus 2-1 par l'équipe du Red Star.

Grosse déception pour les joueurs et le staff du Stade lavallois après la défaite concédée ce vendredi lors de la 8e journée de National. La série de cinq matches sans défaite s'est donc arrêtée face au Red Star qui a su se montrer efficace pour battre une équipe de Laval loin d'être inintéressante.

L'équipe de Saint-Ouen a ouvert le score suite à une mauvaise compréhension entre deux joueurs lavallois et d'un lobe magnifique, l'attaquant Benjamin Gomel a ouvert le score. A dix minutes de la fin, le Red Star double la mise et enlève tout espoir de victoire. Il restait le point du match nul à aller chercher. En réduisant l'écart juste après, grâce ç un penalty transformé par Thomas Robinet, les Lavallois y ont cru. Mais ne sont pas parvenus à inscrire ce deuxième but.

C'est donc une deuxième défaite cette saison, la deuxième à domicile. Et les Tango ont dix jours à patienter avant de rejouer. Un périlleux déplacement en Corse pour affronter le co-leader de National, le SC Bastia.

La feuille de match

Laval - Red Star : 1-2 (mi-temps : 0-1). Arbitre : Ahmed Taleb. 2812 spectateurs.

Buts pour Laval : Robinet (84' s.p) ; pour Red Star : Gomel (35'), Bizet (80').

Avertissement pour Laval : Boudjemaa (29').

Laval : Sauvage - Tré, Mendy, Carlier, Cros (Caddy 77') - Sao, A. Dembélé (cap.), Boudjemaa, Ouadah (Dupochelle 85') - Brun (Nzuzi 66'), Robinet.

Les résultats et le classement

Les résultats de la 8e journée de National