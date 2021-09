National (J8) : solide et à l'expérience, le Stade Lavallois poursuit sa belle série à Créteil (1-0)

Le Stade Lavallois enregistre une quatrième victoire de suite en National à Créteil, sans se montrer flamboyant mais réaliste et serein. Geoffray Durbant a inscrit son septième but de la saison déjà.

Ce n'était peut-être pas un match spectaculaire, ni très attrayant, mais le Stade Lavallois a fait le métier ce vendredi soir au stade Dominique Duvauchelle à Créteil (8e journée de National). Les Tangos sans trop trembler ont vaincu les Cristolliens par la plus petite des marques, 1-0.

Laval sait gagner sans briller

Sérieux et appliqué, il a fallu attendre la 32e minute de jeu pour que Laval tire au but. Mais c'est bien sept minutes plus tard que le Stade Lavallois a trouvé la faille après une jolie combinaison de passes entre Sébastien Da Silva et Jimmy Roye sur le côté gauche de la surface de réparation. Durbant en pivot est arrivé à se défaire de son défenseur dos au but pour décocher une frappe dans le petit filet. On arrête plus l'attaquant qui en est désormais à sa septième réalisation en championnat.

"On retient le résultat. Ce n'était pas un grand match, mais on l'a maitrisé. Il y avait un certain enjeu pour nous avec nos trois victoires de suite. Aller en chercher une quatrième n'était pas simple. Même si la deuxième période a été pauvre dans le jeu on a su tenir" explique l'entraîneur Olivier Frapolli. "_Il faut aussi savoir gagner ce type de match_, c'est une belle récompense pour les garçons" poursuit le coach qui a vécu le match depuis la tribune en raison de sa suspension.

Le précieux Da Silva

La deuxième période a été beaucoup plus hachée. Les Lavallois n'ont pas été vraiment mis en danger derrière, mise à part une tête claquée du défenseur latéral Fofana dans le temps additionnel qui a obligé Alexis Sauvage à se détendre devant sa ligne. A noter l'énorme débauche d'énergie (encore) de Sébastien Da Silva, le compère de Durbant en attaque, qui permet à ce dernier de trouver le chemin des filets. Sébastien Da Silva, homme de l'ombre, et c'est un rôle qui lui plaît. "Bien évidemment que j'ai envie de marquer, mais si Geoffray nous met 25 buts et qu'on monte en Ligue 2 je signe tout de suite. Aujourd'hui je joue, le coach m'aligne donc c'est sûrement que je fais des bons matchs (rires). Je suis très content pour lui et pour l'équipe. J'ai déjà eu ce rôle-là à Rodez il y a quelques années, où l'on jouait aussi à deux attaquants, et j'avais fait dix passes décisives. C'est une qualité aussi pour un attaquant d'avoir plusieurs cordes à son arc" explique Sébastien Da Silva.

Pierrick Cros blessé

Seul hic de la soirée, la sortie sur blessure de Pierrick Cros, victime d'un coup au-dessus de la cheville près du tibia. La semaine prochaine Laval recevra Châteauroux à Le Basser, pour une des belles affiches de ce National. Les Mayennais sont quatrièmes pour l'instant, au pied du podium, invaincus depuis six matchs.

La feuille de match mayennaise

Composition : Sauvage - Perrot, Baudry, Cros (51', Baldé), Goncalves, Seidou - Adéoti, Roye (c), Maggiotti (70' Fumu Tamuzo)- Da Silva (84' N'chobi), Durbant (84', Goteni)

But : Durbant (39')

Avertissements : Baudry (31'), Seidou (22')