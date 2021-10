National (J9) : fin de série pour le Stade lavallois battu à domicile par Châteauroux

Le Stade lavallois n'est pas parvenu à signer un cinquième succès consécutif. La nouvelle mascotte des Tango n'a pas porté chance aux footballeurs mayennais qui se sont inclinés sur leur pelouse face à une solide équipe de Châteauroux.

C'est l'ancien Lavallois, Thomas Robinet qui est l'auteur de l'ouverture du score d'une très jolie reprise de la tête. L'homme aux 12 buts la saison dernière a inscrit son cinquième but sous le maillot de La Berrichone. Les Mayennais ont été trop brouillons dans la finition en première période et se retrouvent ainsi menés à la pause.

La seconde période a été très hachée avec beaucoup de fautes et d'interruptions de jeu. Les occasions lavalloises étaient mal exploitées et Châteauroux a fait preuve de réalisme en inscrivant le deuxième but par l'expérimenté Nolan Roux (69'). A vingt minutes de la fin, la tâche devenait compliquée. Entré en jeu juste avant le deuxième but de Châteauroux, l'attaquant Kader N'Chobi a réduit l'écart dans le temps additionnel, permettant à Laval d'éviter la défaite par deux buts d'écart. C'est la troisième défaite de Laval cette saison, la deuxième à domicile. Elle n'a rien d'inquiétante mais il faudra tout de même rebondir dès la semaine prochaine à Sète.

Au classement, le Stade lavallois retombe à la 7e place, dépassé par Sedan, Châteauroux et Concarneau.

La réaction de l'entraîneur

La réaction de l'entraîneur du Stade lavallois, Olivier Frapolli, qui était encore suspendu ce soir et qui a vécu le match depuis les tribunes.

La feuille de match

Laval - Châteauroux : 1-2 (mi-temps : 0-1). Arbitre : Ahmed Taleb. 4333 spectateurs.

Buts pour Laval : N'Chobi (90'+3) ; pour Châteauroux : Robinet (27'), Roux (69').

Avertissements pour Laval : Perrot (63'), Goncalvès (67').

Laval : Sauvage - Baudry, Cros, Goncalvès - Perrot (Maggiotti 70'), Adéoti, Roye (cap.) (Goteni 86'), Fumu Tamuzo, Seidou - Da Silva (N'Chobi 65'), Durbant.