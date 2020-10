National J9 : Quevilly-Rouen, "la meilleure équipe du championnat" pour Claude Robin, le coach de l'USO

Ça va être une autre paire de manches face à Quevilly-Rouen. Après sa très belle victoire lundi face à Annecy, 6 buts à 1, l'USO se déplace en terre normande ce vendredi soir pour la 9e journée de National. Quevilly-Rouen est 4e au classement et compte dans ses rangs le meilleur buteur du championnat, Andrew Jung, 7 buts depuis le début de la saison. "Il n'y a pas de plan spécial pour le contrer", sourit Claude Robin, le coach de l'USO en conférence de presse d'avant match. "Leur dispositif est affiché, on sait ce qu'ils vont faire et ça leur réussit très bien donc essayons de contrecarrer ça".

L'USO redescendu de son nuage

"On sait que de toute façon, pour moi, on rencontre la meilleure équipe du championnat pour l'instant", continue le coach de l'USO. "De ce que je vois, c'est l'équipe qui me fait la plus grosse impression, de par sa puissante qu'elle dégage devant et par sa solidité de bloc", décrit l'entraîneur. Il espère que son groupe tiendra le choc et qu'il sera redescendu de son nuage après le carton de lundi.

D'ailleurs, le milieu de terrain Amine Talal confirme en conférence de presse que le groupe a bien savouré et qu'il s'est vite remis au travail : "le match est passé, on a certes marqué six buts mais ça ne nous a rapporté que trois points", dit-il. "On a besoin d'autres points et on sait que pour les avoir il faut s'y mettre contre Quevilly-Rouen", analyse le milieu de terrain auteur de deux buts lors des deux derniers matchs de l'USO.

Amine Talal, auteur de deux buts en deux matchs, face à Avranches le 29 septembre dernier et contre Annecy ce lundi. © Radio France - Alexandre Frémont

Le retour de Florian Lapis

Les défenseurs Hervé Lybohy et Abdoulkader Thiam sont en sélection, on va donc pouvoir voir à l'œuvre Florian Lapis, arrivé des Chamois Niortais cet été. "Il est apte à rejouer", estime son entraîneur, "il ne tombe pas sur le match le plus facile mais finalement ce n'est peut-être pas plus mal". Il occupera donc le poste de Thiam sur le côté gauche et beaucoup de travail l'attend face à cette équipe de Quevilly qui a marqué neuf buts depuis le début de saison.

Au niveau du groupe, Alex Marchadier fait son retour, tout comme Issa Soumaré, "qui va reprendre le dessus", selon Claude Robin, après son absence du groupe face à Annecy, perturbé par la fin du marché des transferts ce lundi soir. En revanche, Hicham Benkaïd a rechuté et ne sera pas du voyage en Normandie.

Claude Robin a également testé un nouveau système lors de l'entrainement de ce jeudi, un 4-1-4-1, avec Yohan Demoncy en sentinelle, Gaëtan Perrin à gauche et Bryan Teixeira à droite. On devrait donc avoir ce vendredi :

L'Hostis - Lambèse, Seba, Saint-Ruf, Lapis - Demoncy - Teixeira, Keita, Talal, Perrin - Antoine

L'USO pourra compter sur l'efficacité de Carnéjy Antoine face à Quevilly-Rouen, meilleure défense du championnat pour le moment. © Radio France - Alexandre Frémont

