National : "Je veux être le plus décisif possible pour l'équipe", estime Driss Khalid avant Bastia-Borgo

Match presque déterminant pour l'US Orléans ce vendredi en National. Alors que les Orléanais ont remonté la pente vendredi dernier face à Créteil (2-2) alors qu'ils étaient menés 2-0 à la mi-temps, ils s'attaquent maintenant à une équipe de Bastia-Borgo qui reste sur une cinglante défaite 4 à 0 face au SC Bastia lundi dans le derby de Corse. Elle pointe à la 14e place du classement, mais à trois points seulement de l'USO.

En cas de victoire face à ces Corses, les Orléanais pourraient accrocher le Top 5 et se positionner dans la lutte pour la montée. Les Jaune et Rouge pourront en tout cas compter sur le retour en pleine forme du milieu offensif Driss Khalid. Il devrait être aligné titulaire ce vendredi. Arrivé courant novembre à l'USO, il se sent prêt à être "décisif pour l'équipe".

Tu t'es blessé au retour de la trêve hivernale, tu as joué quelques minutes face à Créteil, comment ça va ?

Oui ça va, j'ai eu une petite gêne au niveau du talon, une inflammation mais ça va mieux. Il me fallait un peu de repos face à Concarneau, ça m'a fait du bien là ça va mieux je suis prêt à enchaîner.

Tu es rentré en jeu en fin de match contre Créteil, l'équipe n'a pas rendu une belle copie en première mi-temps. Est-ce que toi, tu te sens de faire un match plein face à Bastia-Borgo ?

Contre Créteil on a le droit à l'erreur, ça arrive de faire une mauvaise mi-temps mais après le plus important c'est de voir comment on a réagi en deuxième mi-temps et même si j'ai joué 10 minutes, mon but c'était de rentrer et d'apporter quelque chose.

Tu sens justement que tu apportes quand tu rentres ? Tout comme ce qu'a apporté Moussa Seydi en rentrant contre Créteil ?

C'est le travail d'un remplaçant, quand on rentre en jeu on doit se montrer, on doit apporter du sang neuf donc là contre Créteil tant mieux, c'est tombé sur Moussa et moi et peut-être que le match prochain ça tombera sur quelqu'un d'autre, il faut continuer comme ça. Après moi je suis venu ici pour qu'il y ait de bonnes choses, pour apporter du bien à l'équipe et pour l'instant ça marche alors j'espère que ça va continuer. Je suis venu là pour la compétition, gagner le plus de matches possibles et être le plus décisif possible pour l'équipe.

Le groupe pour affronter Bastia-Borgo

Deux petits changements dans le groupe de Claude Robin pour aller en Corse par rapport au match de Créteil la semaine dernière : Liamine Mokdad remplace Karim Coulibaly et Tidiane Keita, de retour de blessure, remplace Ismaël Keita, qui sera suspendu la prochaine rencontre.

On devrait donc avoir cette composition de départ :

L'Hostis - Lambèse, Seba, Saint-Ruf, Lapis - Demoncy, Talal - Perrin, Khalid, Soumaré - Antoine

Match à vivre en direct et en intégralité

La rencontre entre Bastia-Borgo et l'USO sera bien-sûr à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 18h.