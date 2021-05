National - Jean-Yves Chay et le FC Annecy c’est fini

Voilà, c’est fini. Jean-Yves Chay ne sera pas, la saison prochaine, l’entraîneur du FC Annecy. Dans un communiqué publié ce mardi sur son site, le club a officialisé le départ de Jean-Yves Chay. Le technicien âgé de 73 ans appelé pour relancer les Rouges a réussi à maintenir les Rouges en National grâce notamment à une fin de saison exceptionnelle (une seule défaite lors des onze dernières journées). Seul ombre au tableau, l’élimination en 16e de finale de la Coupe de France face aux voisins du GFA Rumilly Vallières.

Le FC Annecy et l’ensemble du club félicitent Jean Yves Chay et son staff pour leur implication et leur professionnalisme. Ils auront apporté au club un maintien en Championnat National et un 16e de finale de Coupe de France." (Communiqué du FC Annecy)