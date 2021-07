National : Jordan Adéoti se verrait bien terminer sa carrière au Stade Lavallois

C'est un Jordan Adéoti très souriant qui est venu se présenter en salle de presse aux Gandonnières ce lundi 5 juillet. Se présenter ou plutôt se représenter car ce n'est pas un inconnu des lieux, ni du football français. Passé par l'AJ Auxerre, le Stade Malherbe de Caen, et le FC Annecy, l'international béninois a déjà porté les couleurs du Stade Lavallois entre 2012 et 2014 (59 matchs, 3 buts). Pendant vingt minutes, Jordan Adéoti a confié son émotion pour son retour en Mayenne.

- Dans quel état d'esprit abordez-vous votre second passage à Laval ?

Je suis très content d'être de retour à Laval. C'est vrai que les discussions ont démarré il y a quelques semaines, mais dans ma tête, la décision de revenir a été prise assez vite. En dix ans beaucoup de choses ont changé. J'ai une famille qui s'est agrandie notamment. Mais Ici j'ai l'impression que pour moi, ce sera peut-être l'occasion de boucler la boucle et de finir là où tout a commencé, et j'espère avec de la réussite individuelle. La Ligue 2, on en rêve tous, on en a envie. Donc on va tout faire, tout faire pour ça. Mes premiers pas dans le vestiaire, ça m'a fait bizarre dix ans après. C'est incroyable ces moments nostalgiques. Il va falloir maintenant vite les évacuer.

- Qu'est-ce qui vous a convaincu de revenir ?

Je me suis dit que c'était un beau clin d’œil du destin de revenir. Le club de mes débuts m'a rappelé. C'est un club ambitieux qui a envie de retrouver la Ligue 2. Les conditions étaient réunies pour que je réponde à ce défi. En National il n'y a pas beaucoup de projets qui m'intéressaient. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté de relever ce défi et j'espère qu'il y aura beaucoup de réussite.

- Qu'attend de vous l'entraîneur Olivier Frapolli ?

Nos premiers échanges ont été très simples. Il voulait surtout connaître ma personne, plus que le joueur. Et comme il me l'a dit, on entrera dans les détails et dans la préparation très rapidement. Collectivement, il y a pas mal de choses à mettre en place.

- D'autres joueurs reviennent au Stade Lavallois (Maxime Hautbois, Kévin Perrot). Vous aurez un rôle de leader de vestiaire, d'encadrement des nouveaux. Cela vous plaît ?

C'est quelque chose qui peut me plaire oui. Avec Kévin et Maxime on connaît le club mais quelqu'un comme Jimmy Roye arrive aussi avec beaucoup d'expérience, ce sera aussi un des leaders du vestiaire. Et il y en aura d'autres probablement. Rémy Duterte connaît aussi bien le coach. Yasser Baldé est un grand leader en défense, j'ai pu m'en apercevoir dès la semaine dernière à l'entraînement. Pierrick Cros parle beaucoup et guide l'équipe. Moi, j'ai une personnalité très posée. Je vais souvent prendre les joueurs et les jeunes entre quatre yeux pour parler spécifiquement de certaines choses. Et voilà, je pense que les choses vont se répartir de cette façon de façon. Ce sera assez naturel.

- Il y a beaucoup de concurrence dans le groupe. C'est quelque chose que l'on gère mieux avec l'expérience ?

Oui moi, j'ai toujours bien vécu à la concurrence parce que justement, la première année où je suis arrivé ici, j'avais mal géré. Une fois, j'étais parti trois mois en réserve. Donc ça m'a servi. Je garde le même état d'esprit même si je ne joue pas. Je sais que pour ceux qui jouent moins parfois, il y a beaucoup de frustration. Il y en aura aussi pour moi c'est sûr si je joue moins ou si je je suis remplaçant. Mais c'est important de garder tout le monde dans un même objectif pour aller dans le même sens. On aura besoin de tout le monde.

Mi-juin vous avez joué avec votre équipe nationale du Bénin. Comment êtes-vous physiquement ?

Très bien. Je n'ai pas trop voyagé au final puisque je suis resté trois semaines au Bénin. On a joué une fois en Guinée-Conakry, avec deux heures de vol aller-retour. Ensuite j'ai pu passer une semaine avec ma famille pour me ressourcer, pour recharger les batteries physiquement et mentalement, parce que l'élimination m'a fait beaucoup, beaucoup de mal [Le Bénin ne participera pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, ndlr]. C'est quelque chose qui comptait énormément pour nous. Au final, je me suis arrêté deux semaines. J'ai recommencé à courir pendant la deuxième. Physiquement, j'ai eu le temps de me reposer.