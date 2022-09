National : l'ASNL à 10 contre 11, s'impose avec le cœur à Concarneau (1-2)

Première victoire de la saison pour l'ASNL, ce vendredi soir sur la pelouse de Concarneau, 1-2. Menés au score logiquement en première mi-temps sur un but de Sinquin (44'), les Nancéiens en infériorité numérique après l'exclusion de Mouazan (35'), sont revenus grâce à Nangis (56') et Sakho (80').

L'ASNL ouvre son compteur de victoire, après s'être imposée ce vendredi soir, à Concarneau, 1-2. Un succès acquis en seconde période, grâce à des réalisations de Nangis (56') et Sakho (80'). Une réaction remarquable de la part des Nancéiens, pourtant menés au score à la pause, sur un but de Sinquin (44') et surtout réduits à 10, après l'expulsion de Mouazan, lors du premier acte (35'). Au classement, l'ASNL remonte à la 12ème place avec 4 points.

Une victoire d'équipe

Bien malin, celui qui après avoir assisté aux 45 première minutes, voyait l'ASNL l'emportait sur la pelouse d'un adversaire invaincu après trois journées. Malgré un début de match intéressant des Nancéiens, l'US Concarneau prend l'ascendant et domine dans tous les domaines, privant une équipe nancéienne de ballons, et incapable de trouver les solutions. Imprécise et parfois au bord de la rupture, dans cette première mi-temps, l'ASNL tient en limitant la casse et en rentrant au vestiaire avec un but de retard et un joueur en moins (1-0).

La réaction du coach, Albert Cartier après le succès de l'ASNL à Concarneau

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En seconde période, la copie rendue par les Rouge et Blanc est tout autre. Répondant au défi physique breton, et surtout, beaucoup plus à l'aise techniquement, l'ASNL sort davantage le ballon et parvient cette fois à le garder. Au fil du temps, la confiance s'installe et la récompense arrive, quand, Neil El Aynaoui, trouve astucieusement Nangis, dont le coup de rein fait la différence avant de venir égaliser sur un geste plein de sang froid (1-1).

La tête rageuse de Sakho

Le moral regonflé, les hommes d'Albert Cartier vont piquer leur adversaire et leur faire mal : Umbdenstock frappe le corner, Sakho sort de sa boite et place un coup de tête rageur pour le 1-2. En fin de match, l'ASNL se cramponne à ce résultat, en restant solidaire avec une certaine vaillance. Des qualités qui vont la mener jusqu'à la victoire, qui est avant tout, collective et celle du cœur.

Le classement de l'ASNL et les résultats complets de cette 4ème journée de National