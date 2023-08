National : L'ASNL concède le nul mais donne une belle impression face à Villefranche

L'Est Républicain/Alexandre Marchi

Tout le monde attendait impatiemment ce 1er RDV pour se faire une idée des capacités de cette nouvelle équipe de l'ASNL. Comme attendu, le début de match a été assez calme de part en d'autre, un classique des matchs de reprise. Mais peu avant la demi-heure de jeu, c'est l'ASNL qui a commencé à allumer les 1ères mèches (tête de Pelegrini sur corner, face-à-face de Nangis avec le gardien caladois).

Il manquait encore un peu de justesse dans le dernier geste, mais à l'inverse, Villefranche-Beaujolais peinait à s'approcher de la cage nancéienne et l'ASNL était peu inquiétée. Et puis sur une contre-attaque, les nancéiens ont parfaitement remonté le ballon grâce à Bouriaud puis Nangis pour lancer Delos, comme une fusée côté droit. Arrivé à l'entrée des 16m50, le défenseur a envoyé une belle frappe à ras de terre qui a permis à l'ASNL de prendre l'avantage.

Villefranche plus entreprenant en 2ème période

Malheureusement, le public nancéien craignait le chrono qui tournait et la fatigue qui allait forcément s'installer et toucher les joueurs en 2ème mi-temps, principalement les rouge et blanc, qui ont eu beaucoup moins de temps de préparation que les caladois.

Alors oui, Villefranche a eu des opportunités franches, mais le jeune gardien nancéien Marco Giagnorio et ses défenseurs (qui ont sauvé un ballon sur le ligne à la 63ème) avaient fait le nécessaire pour garder la cage vierge. Et puis les 1ers gros signes de fatigue sont arrivés, des courses moins vives, des replis défensifs difficiles, des crampes et Benoit Pedretti a procédé à ses 1ers changements. Mais si la fatigue pointait, l'état d'esprit combattif des joueurs, lui n'a pas faibli.

Benoit Pedretti a procédé à ses 5 changements, faisant rentrer notamment 2 jeunes du centre de formation alors que Villefranche, en prévision d'un coup de mou nancéien de fin de match avait gardé quelques cartouches sur le banc pour tenter de faire la différence. Malheureusement ce fut la cas à la 95ème où après un centre 3 fois renvoyé et un peu cafouillé, Mai (qui venait de rentrer) profitait d'un ballon au 2ème poteau pour envoyer un missile dans la lucarne nancéienne.

Evidemment un résultat cruel mais comme l'ont dit Benoit Pedretti et le milieu Alassane Diaby, dans le contenu il y a aussi beaucoup de positif malgré le peu de vécu ensemble. Il faut être un peu patient pour rôder ce collectif et aussi le compléter avec de nouvelles arrivées. Prochaine étape vendredi prochain pour le derby face au SAS Epinal qui s'est incliné hier soir 2-1 face au Red Star, pour son retour en N1.