National : l'ASNL doit vite trouver les bons réglages face à Orléans

Après avoir pu revisionner la défaite de la 1ère journée, Albert Cartier confirme ses premières impressions d'après-match. L'entraîneur nancéien regrette que son équipe ne se soit pas montrée assez dangereuse.

Et il y a plusieurs explications : une volonté de vite porter le danger devant, trop parfois, qui a abouti à un jeu stéréotypé où les nancéiens ont beaucoup envoyé de longs ballons pour tenter de trouver l'attaquant Diafra Sakho. Albert Cartier est d'ailleurs surpris car ce n'est pas forcément quelque chose que les nancéiens ont beaucoup travaillé pendant la préparation.

Il aurait préféré que son équipe s'appuie plus sur son milieu de terrain qui semble être largement capable de jouer au ballon et qui a les capacités physiques pour le faire. Car au final, le danger est venu essentiellement des côtés et l'entraîneur nancéien aimerait bien que son équipe ait une palette un peu plus variée pour surprendre l'adversaire. Qu'elle puisse être plus dangereuse dans l'axe aussi.

Le technicien lorrain l'a bien remarqué, son milieu de terrain et notamment les joueurs centraux n'ont pas été au niveau que l'on attend d'eux. Rien d'alarmant mais on sent bien que cet entrejeu nancéien a encore besoin de se rôder pour que chacun trouve son bon positionnement et son rôle.

Temps forts, temps faibles et possession

L'efficacité qui a caractérisé le jeu de Bourg lundi a fui les nancéiens. Quand on domine autant un début de match, il faut que cela se concrétise, sinon, l'adversaire a vite fait d'en profiter en exploitant un contre, une perte de balle ou un coup de pied arrêté.

A l'inverse, quand l'équipe adverse est dans une bonne phase, il faut savoir, petit à petit remettre la main sur le jeu. En fin de 1ère mi-temps lundi, Nancy a fini par concéder plusieurs coups de pied arrêtés près de sa surface et c'est là que Bourg en a profité pour ouvrir la marque, l'ASNL n'a pas réussi à desserrer l'étau qui se refermait sur elle.

Il faut enfin savoir être patient. Toutes les équipes aimeraient marquer tôt pour laisser ensuite l'adversaire sortir de ses bases et tenter de le contrer, c'est une position confortable. Mais quand ça ne sourit pas tout de suite, cette équipe nancéienne doit apprendre à attendre le bon moment, faire circuler la balle, elle en a les qualités techniques.

Orléans, nouveau test

Après Bourg en ouverture, Orléans sera un autre joli défi. Dans les 10 premiers de la saison passée, les orléanais, dirigé par l'ancien coach du SAS Epinal Xavier Collin, on fait un recrutement intéressant avec quelques joueurs expérimentés, comme le milieu Grégory Berthier (Auxerre, Reims) ou l'attaquant Kévin Fortuné (Lens, Troyes, Auxerre).

Une équipe "athlétique" décrit le défenseur Gaëtan Bussmann, qui a des arguments pour embêter les nancéiens. Une formation qui risque d'être à l'affût sur la moindre imprécision ou perte de balle nancéienne. Ils risquent d'être très actifs à la récupération, il faudra être "vigilant" prévient la recrue nancéienne.

Un seul changement dans le groupe

Par rapport au match de lundi, le gardien Abdoulaye Diallo, blessé, sera indisponible 1 mois. C'est Marco Giagnorio qui prend sa place dans le groupe et Martin Sourzac sera titulaire dans la cage.

