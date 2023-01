National : l’ASNL s’incline face à Orléans et devient relégable

Après le revers face à Orléans, Gaëtan Bussman et l'ASNL se retrouvent aujourd'hui en position de relégable relégable

L'US Orléans, est venu ce vendredi soir, à Marcel Picot, infliger à l'ASNL, sa huitième défaite de la saison, 0-1. Dabasse est le buteur orléanais (30'), il a profité de la passivité collective nancéienne. Ce revers, précipite l'ASNL à la 13ème place du classement , et la plonge en position de relégable.

Des promesses parties en fumée

Les progrès affichés par l’ASNL, face à Martigues et au Puy, se sont évaporés. Mis à part les dix premières minutes, l’ASNL est retombée dans ses travers. Mauvais choix, derniers gestes défaillants, difficultés à se créer des occasions et une fébrilité défensive.

Il n’a fallu qu’une seule occasion à l’US Orléans pour se montrer clinique. Le but encaissé est un copié collé de nombreuses autres situations récurrentes depuis le début de saison. En position d’attaque, la perte d’un ballon se transforme en but pour l’adversaire. Un handicap que l’ASNL ne sait pas résoudre et qui la met dans l'embarras.

Les promesses dans le jeu des deux derniers matchs non pas été tenues. L’ASNL est aujourd’hui en danger, l’équipe n’avance plus, même au ralenti, pire, elle recule. Une seule victoire et deux nuls sur les huit derniers matchs, ce rythme d’escargot est celui d’un relégable. Une vraie prise de conscience est absolument nécessaire.

