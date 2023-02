National : l'ASNL se déplace au Mans pour "faire un gros match" et "afficher ses progrès"

Après deux performances plutôt encourageantes à Dunkerque et pendant la première mi-temps contre Concarneau lors des deux dernières journées, l'ASNL espère confirmer lors de son déplacement au Mans, 8ème du classement de National. Avant le déplacement, l'attaquant Lenny Nangis reconnaît que "Le Mans fait partie des gros cadors de National, mais c'est le genre de match qu'il faut pour se jauger et voir de quoi on est capable".

Selon le joueur, "l'objectif sera de mettre en pratique tout ce qu'on travaille. On a un style de jeu différent depuis l'arrivée du coach Pedretti, basé sur un jeu plus en mouvement, de la possession de balle". Il faudra désormais "avoir une assise défensive plus stable" selon lui. "L'objectif premier est de gagner le plus de match possible, on se concentre sur ce qui nous permettra de gagner, et ça se construit dès maintenant", conclut-il.

Une préparation chamboulée

Les rouge et blancs arrivent en tout cas au Mans en forme, après une semaine de préparation chamboulée par l'arrêt du match contre Concarneau. "Ca a tout changé, ça a changé la programmation de la semaine, physiquement c'est pas pareil, c'est comme si on avait fait un entraînement, les joueurs ont pu récupérer. On arrive avec des jambes fraîches et l'envie de faire un gros match", avance l'entraîneur Benoît Pedretti.

Le coach a envie d'affirmer son style pour son troisième match. " On a fait une première mi-temps pas trop mal contre Concarneau, malgré tout, on est mené 1-0. On sait qu'on est pas à 100% de ce qu'on est capable de faire, mais il faut qu'on affiche des progrès rapidement. Il y a encore des petites erreurs à gommer, être plus vigilant et être plus costaud au niveau mental", explique Benoît Pedretti.

