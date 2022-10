National : l'ASNL va se confronter à un concurrent direct pour la montée à Châteauroux

Après la pause Coupe de France, l'AS Nancy Lorraine retrouve le championnat de National ce mercredi 12 octobre. Pour la 9e journée, l'ASNL se déplace sur le terrain d'un autre gros bras de la troisième division, Châteauroux. Les deux formations sont à égalité de points, avec trois unités de retard sur le leader, Concarneau. Rencontre à vivre sur France Bleu Sud Lorraine et francebleu.fr à partir de 19h30.

Une affiche qui aiguise l'appétit de l'entraîneur nancéien Albert Cartier : "c'est un concurrent, un club qui prétend dans ce championnat très concentré avec 13 équipes en 6 points [...] C'est bien de jouer ce genre de match là". Un match qui aura une saveur particulière pour un joueur : Thomas Robinet. L'attaquant arrivé à Nancy cet été portait les couleurs de Châteauroux la saison dernière avec 18 buts au compteur : " bien sûr que j'ai regardé quand on allait jouer Châteauroux mais je ne me suis pas mis de pression ou focalisé sur ce match [...] j'ai beaucoup de respect pour le club et les supporters qui m'ont aidé la saison dernière [...] Ils me réserveront l'accueil qu'ils voudront, je n'ai rien à leur demander mais je suis très content de revenir à Châteauroux et à Gaston-Petit". Thomas Robinet qui retrouvera à ses côtés l'attaquant Diafra Sakho, de retour de suspension.

"L'avenir nous dira si on retient les leçons"

L'AS Nancy Lorraine a profité d'une petite pause pour partir en stage deux jours dans les Vosges. L'occasion pour le groupe de mieux se connaître. Albert Cartier a aussi profité de ce temps pour revenir sur le but encaissé dans les derniers instants face à Cholet . Comme contre Versailles, Nancy a mené mais n'a pas gagné. C'est une source de progrès pour l'entraîneur nancéien : "c'est enrichissant pour le moment, frustrant pas encore. C'est la deuxième fois qu'on prend un but en fin de match après Dunkerque. Là-dessus, on travaille l'état d'esprit, des joueurs-relais, des gens qui doivent prendre la parole. L'avenir nous dira si on retient les leçons".

Le groupe nancéien

Sourzac, Giagnorio, Umbdenstock, I. Cissé, Etcheverria, Mendy, Pellegrini, Bussmann, Ndoye, Nonnenmacher, Mouazan, Hamada, El Aynaoui, Cropanese, Giacomini, Nangis, Robinet, Sakho