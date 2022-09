National : L'ASNL veut encore mieux faire lors de la réception de Cholet

5ème du National, l'ASNL reste sur 3 victoires et un nul. Le jeu est plaisant, assez efficace, il reste pourtant des points à améliorer alors que Cholet vient ce vendredi à Nancy. Albert Cartier aimerait plus de diversité dans la construction du jeu pour être plus surprenant pour l'adversaire.

Le match de la semaine passée à Versailles laisse une impression mitigée. L'ASNL a ramené un point et maintient sa dynamique, face à une des équipes surprise de ce début de championnat, mais les nancéiens ont mené 2 fois au score à l'extérieur et se sont fait égaliser à chaque fois.

Au final, l'impression était que l'ASNL avait eu les occasions pour prendre le large mais n'avait pas su les saisir. "Attention, Versailles a aussi eu des balles pour prendre l'avantage" tempère Albert Cartier, mais l'entraîneur nancéien reconnaît qu'il aurait aimé plus de variété dans le jeu de son équipe.

Autre force du moment, une belle diversité dans les buteurs. 9 buts inscrits et 5 marqueurs différentes (Nangis 3, Sakho 2, Etcheverria 2, Cropanèse 1, Robinet 1), illustration que le danger offensivement peut venir de plusieurs endroits différents.

Une défense qui rassure

Même si elle s'est inclinée 2 fois face à Versailles, la défense nancéienne semble donner de plus en plus de garantie au fur et à mesure de l'avancée de la saison. Une arrière-garde pourtant entièrement renouvelée à l'intersaison mais qui affiche déjà une belle complémentarité.

Prince Mendy, un des maillons de cette solide muraille nancéienne confirme que son intégration s'est parfaitement déroulée. Au départ, il devait former le duo de la défense centrale avec Baptiste Aloé, avec qui il a été formé et avec qui il avait déjà des affinités. Malheureusement Aloé s'est lourdement blessé et la doublette a dû changer. Désormais Prince Mendy fait équipe avec Lucas Pellegrini et là encore la paire de centraux semble très complémentaire. Seul bémol à surveiller pour Lucas Pellegrini, son engagement. Très généreux, le jeune défenseur doit aussi apprendre "les limites qu'il faut respecter" souligne son entraîneur.

Albert Cartier note d'ailleurs que "15 jours avant la blessure de Baptiste Aloé, je regardais Lucas Pellegrini, hors entraînement, hors terrain, il était toujours avec Prince Mendy. Je me suis dit c'est bizarre quand même, ils sont en concurrence sur le même poste, ils savent que si l'un joue, l'autre ne jouera sûrement pas et ils sont toujours ensemble. Je me suis dit c'est bien, c'est un bon signe. Au-delà de la concurrence, il y a quelque chose. Et 2 semaines plus tard ils étaient associés"

Maintenir le rythme dans un championnat dense

Il n'y a qu'à jeter un oeil au classement du National pour se rendre compte que l'écart est très mince, même après 7 journées, entre le haut et le bas de tableau.

"Il n'y a que les séries qui nous permettront d'avancer" répète le défenseur Prince Mendy, bien conscient que maintenir la cadence est un élément essentiel pour rester accroché au haut de tableau.

4 points seulement séparent le leader du 1er relégable - FFF

Cholet, adversaire de ce vendredi, joue d'ailleurs le rôle de la tranche de jambon dans le sandwich en ce moment, 11è au classement, presque au milieu, coincé entre le haut et le bas de tableau. Une équipe qui n'a plus gagné depuis 4 journées et qui risque, comme Bastia-Borgo, de venir à Marcel Picot pour se rassurer et donc de jouer assez regroupé. Là encore l'ASNL devra savoir faire preuve de patience si le verrou ne saute pas rapidement.

Le groupe nancéien

La bonne nouvelle c'est la présence de Neil El Aynaoui qui "postule à une place de titulaire" confirme Albert Cartier, malgré ses soucis aux adducteurs à Versailles. Jalil Moustaïd est convoqué également. Diafra Sakho, exclu vendredi dernier et Lamine Cissé, blessé, sont forfaits.

Comme d'habitude Albert Cartier a retenu 18 joueurs pour ce match face à Cholet - ASNL

Albert Cartier confirme aussi que le dossier "avance" sur le jeune Victor Glaentzlin, un attaquant à l'essai cette semaine en forêt de Haye. Il pourrait être le 3è attaquant axial de l'ASNL. Né en Alsace, formé à Sochaux, il était à Créteil, il connaît donc le championnat.

ASNL-SO Cholet, ce vendredi à partir de 19H pour l'avant-match sur France Bleu Lorraine.