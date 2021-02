National : l'attaquant de l'US Orléans Gaëtan Perrin en lice pour le trophée du meilleur joueur de janvier

Il est désormais possible de voter pour élire le joueur du mois en National. L'attaquant de l'US Orléans, Gaëtan Perrin, est nommé pour ce mois de janvier aux côtés de Wilson Isidor de Bastia-Borgo et de Rémi Sergio de Villefranche-Beaujolais. Ce sont les entraîneurs et les internautes qui votent.

Gaëtan Perrin a déjà marqué six buts et délivré six passes décisives cette saison.

Une nouveauté dans le championnat National : il est désormais possible depuis ce lundi d'élire le joueur du mois. C'est la première fois que la Fédération Française de Football propose ce type de vote dans la troisième division française et un Orléanais fait partie des trois nommés pour ce mois de janvier ! L'attaquant de l'USO, Gaëtan Perrin, est en lice pour remporter ce titre de joueur du mois en National.

Les autres nommés sont Wilson Isidor de Bastia-Borgo, prêté par l'AS Monaco et Rémi Sergio de Villefranche-Beaujolais.

Perrin meilleur passeur du National

Gaëtan Perrin a réalisé un mois de janvier plein, permettant notamment à l'USO de se qualifier pour le 7e tour de la Coupe de France après avoir marqué le but de la victoire à Vierzon ce dimanche. L'ancien lyonnais est actuellement le meilleur passeur du championnat avec six passes et a inscrit six buts depuis le début de la saison.

Wilson Isidor en tête pour le moment

Pour le moment, ce lundi soir à 21h, Wilson Isidor est en tête des votes avec près de 53%, Gaëtan Perrin est deuxième avec plus de 36% des voix et Rémi Sergio complète le podium avec près de 11% des votes.

Ce sont les votes des internautes et des entraîneurs du championnat qui départageront les trois joueurs. Vous avez jusqu'à ce mercredi soir pour voter sur les réseaux sociaux !