National : l'attaquant lavallois Geoffrey Durbant sera-t-il élu meilleur joueur du championnat ?

L'attaquant du Stade Lavallois Geoffrey Durbant pourrait terminer la saison avec plusieurs trophées. Le titre de champion de National, le titre honorifique de meilleur buteur ainsi que le trophée de Meilleur joueur. L'ancien joueur de Sedan et de Bastia-Borgo est nommé en compagnie de deux autres joueurs, eux aussi attaquants et buteurs cette saison : Fahd El Khoumisti de l'US Concarneau et Thomas Robinet de La Berrichone de Châteauroux.

Cette saison, Geoffray Durbant a inscrit 17 buts en championnat en 31 matches (30T, 1R).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sauvage, meilleur gardien ?

Dans la catégorie des gardiens, le Lavallois Alexis Sauvage est également nommé en compagnie de ses homologues du Mans, Pierre Patron et Vincent Viot (Concarneau).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les récompenses seront remises ce dimanche 8 mai en fin de journée lors des Trophées du National.