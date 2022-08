National : l'attaque de l'US Orléans en berne en ce début de saison

C'est le principal chantier de l'US Orléans. Après les deux premières journées de National, les joueurs de l'USO n'ont pas fait trembler les filets une seule fois. À Concarneau, le gardien breton avait marqué contre son camp pour permettre aux Loirétains d'afficher un but au tableau d'affichage. Pour l'instant, la solidité défensive - un seul but encaissé - fait oublier les difficultés en attaque, mais pour gagner le premier match de la saison, ce vendredi à Borgo, les joueurs de Xavier Collin vont devoir élever leur niveau.

Un manque de repères

"Comme il y a beaucoup de nouveaux joueurs, c'est compliqué d'avoir des repères, confie le milieu de terrain Loïc Goujon. Mais c'est comme ça, c'est le jeu du mercato, mais je ne doute pas que les automatismes vont venir." Malgré les problèmes en attaque, Orléans a décroché deux points et reste invaincu. "Il faut y voir du positif même si maintenant il faut progresser dans l'animation offensive", juge l'entraîneur Xavier Collin.

A contrario avec les matchs de préparation où l'USO marquait et concédait beaucoup de buts, c'est tout l'inverse depuis le début du championnat. "On a travaillé l'équilibre de l'équipe, explique Xavier Collin. Mais désormais, il faut davantage alimenter les joueurs offensifs, et eux, doivent être plus performants dans les déplacements, le jeu dos au but, et plus présents sur les quelques situations."

Trois titulaires absents contre Borgo

Pour affronter Borgo ce vendredi soir en Corse, Xavier Collin va devoir composer sans trois de ses habituels titulaires. Expulsé contre Nancy, Brandon Agounon va laisser sa place dans le couloir droit. Au milieu de terrain, Liamine Mokdad et Ousseynou Ndiaye sont toujours légèrement blessés à la suite du match nul contre Nancy. Le jeune de 19 ans, Marvin Elimbi, prêté par Strasbourg, devrait être titulaire en défense au coup d'envoi.