National : l'incroyable bévue du Stade lavallois sur la feuille de match

Laval, France

C'est un véritable couac qui s'est produit vendredi soir au stade Francis-Le-Basser durant la rencontre opposant le Stade lavallois au FC Pau.

A environ dix minutes de la fin de la rencontre, un joueur s'apprête à rentrer. Il s'agit de Sandy Nzuzi. Sauf que le milieu offensif n'est tout simplement pas inscrit sur la feuille de match ! L'entraîneur Olivier Frapolli a été le premier surpris : "je l'apprends au moment où je fais le changement. C'est comme ça, je n'ai pas de commentaire à faire. Pour moi, Nzuzi est sur le banc, il doit rentrer, sauf qu'il n'est pas sur la feuille de match".

Mais Sandy Nzuzi n'était pas sensé pouvoir jouer ce match car il était annoncé blessé la veille. Le coach lavallois apporte une précision : "on a fait un essai jeudi après-midi. On avait la validation du docteur pour 15 minutes maximum donc on était dans ce projet là pour une fin de match. On a donc attendu la fin de l'échauffement pour être sûr qu'il n'y avait pas de douleur. Et le 17e homme devait être Wessou Cissé (qui a donc lui été inscrit sur la feuille de match, ndlr)."

Nzuzi devait remplacer Lebeau en fin de match

L'entraîneur Olivier Frapolli a confié qu'il voulait faire entrer Nzuzi pour sortir après son premier carton jaune. Le changement ne peut se faire. Tom Lebeau écope d'un deuxième carton jaune, est donc expulsé... et huit minutes plus tard, Laval encaisse le but fatal !

Il faut espérer que cette erreur administrative servira de leçon au Stade lavallois pour ne pas qu'une telle situation ne se reproduise.