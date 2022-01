National de football : L'US Concarneau, champion d'automne, garde la tête froide

À l’heure qu’il est, l'Union Sportive Concarnoise est championne d’automne et en tête du championnat de National. 10 victoires, 4 matchs nuls et seulement deux défaites depuis le début de la saison. Avec un atout majeur : sa défense. Depuis le 1er octobre, les Finistériens n’ont encaissé qu’un unique but.

Une première partie de saison "formidable", selon l’entraineur Stéphane Le Migan. Mais, à ce stade de la compétition, les compteurs sont remis à zéro : "On a été qu'une journée tout en haut. On espère évidemment l'être le plus longtemps possible mais on ne se met pas une pression par rapport à ça. Peut-être que le regard des adversaires va changer, la concentration sera plus forte. La volonté de faire chuter le leader, elle est toujours là."

Un groupe mature

Prendre la grosse tête ? Très peu pour l'US Concarneau. L'entraineur a confiance en ces joueurs : "On est avec un groupe qui a assez de maturité pour comprendre que les équipes en face sont difficiles. On l'a vu contre Boulogne c'était délicat, avec un but à l'arrache dans le dernier quart d'heure. On garde les mêmes bases : être fort collectivement et avoir une défense solide", affirme Stéphane Le Migan.

Pas loin de l'objectif

Ce vendredi soir, ils affrontent Chambly, ancienne équipe de Ligue 2 qui pointe 15e au tableau, sur 18 équipes. Mais comme tout entraineur, Stéphane Le Migan préfère ne pas se fier au classement : "Ce sont des équipes qui ont la matière pour faire un bonne poule retour. Chambly a peut-être eu du mal à débuter mais l'effectif a la qualité individuelle et collective. Ce sont des joueurs de qualité. C'est un redoutable adversaire. À Chambly c'est toujours difficile d'être performant", détaille le coach.

Garder la tête du championnat et viser la montée en Ligue 2 n'est pour le moment pas l'objectif principal : "Même si au fil de la saison on est 2e, 3e ou 4e ce n'est pas grave. Il faut continuer à avancer. On est pas loin de l'objectif premier du club qui est de prendre les quarante points et quelques pour le maintien. On va d'abord atteindre ce but là. Plus tôt on l'aura fait mieux ce sera. Après on aura peut-être d'autres choses à voir", nuance le coach.

On y va étape par étape. Le premier objectif c'est le maintien - Stéphane Le Migan.

Samedi 1er janvier l'US Concarneau a joué un match amical contre la réserve de Nantes. Une bonne occasion de se remettre en marche glisse l'entraineur : "On n'avait pas joué depuis 15 jours. C'est une coupure avec quelques excès, donc il fallait remettre la machine en route". À la clé, une victoire 4-0. Une entame positive mais le coach garde le championnat en tête : "maintenant que l'on est premier on va vouloir nous faire chuter c'est logique." Pour rappel, à la fin de la saison régulière, seuls les deux premiers clubs de National obtiendront leur ticket pour la Ligue 2. Le troisième devra passer par les barrages.

Épargnés par le covid

Pour le moment, le club ne déplore qu'un cas positif de covid-19. Il s'agit d'un joueur. Il devait reprendre lundi 3 janvier mais il n'a pas repris les entrainements. Les joueurs positifs pendant les vacances sont de nouveau négatifs et donc disponibles.

"Pour le moment ça se passe correctement, mais on vit au jour le jour", conclut Stéphane Le Migan.