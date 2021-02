National : la rencontre entre l'US Orléans et Avranches reportée à cause des conditions climatiques

Pas de confrontation finalement entre l'US Orléans et Avranches ce mardi soir. La rencontre comptant pour la 20e journée a été reportée à la dernière minute à cause des conditions climatiques dans la Manche, due notamment à la neige et au blizzard. Match reporté à une date ultérieure.