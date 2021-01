National : l'US Orléans s'offre une première victoire à l'extérieur face à Concarneau (3-1)

L'US Orléans ramène une première victoire à l'extérieur de la saison ! L'USO se déplaçait à Concarneau, dans le Finistère, ce vendredi soir pour la 17e journée de National. Les Orléanais se sont imposés avec la manière 3 buts à 1 grâce à Nico Saint-Ruf, Stéphane Lambèse et Amine Talal. L'USO remonte donc 6e au classement avant le début de la phase retour du championnat.

Résumé du match

Les Bretons sont les premiers à l'attaque avec une première frappe de Concarneau contrée par la défense orléanaise au bout de deux minutes de jeu. A la 11e minute, Hacène Benali est accroché par Loïc Goujon sur le côté droit de la surface de l'USO et tombe. L'arbitre siffle pénalty. Il est transformé par Thibault Sinquin. Concarneau mène donc 1 à 0 après un peu plus de 10 minutes de jeu.

Mais les Orléanais répondent bien et suite à un corner idéalement tiré par Yohan Demoncy, Nico Saint-Ruf tout seul dans la surface n'a plus qu'à ajuster sa tête et tromper le portier adverse. Le défenseur orléanais égalise et marque au passage son deuxième but de la saison. Un peu plus tard, Tidiane Keita se blesse et doit sortir. Il est remplacé par Ismaël Keita. Les deux équipes partent donc aux vestiaires sur le score de 1-1.

Deuxième mi-temps royale pour l'USO

En deuxième mi-temps, l'USO développe son jeu et devient plus conquérant. Alors qu'Ismaël Keita sauve une balle de but juste devant sa ligne, la contre-attaque s'amorce pour les Orléanais. Suite à un beau centre venu de la gauche, Issa Soumaré bute de la tête sur Vincent Viot, qui repousse le ballon dans les pieds de Stéphane Lambèse. Le Bison n'a plus qu'à pousser la balle au fond des filets et permet à l'USO de mener 2 buts à 1. Il inscrit au passage son premier but de la saison.

Un peu plus de dix minutes plus tard, Gaëtan Perrin s'enfonce dans la surface et sert idéalement Amine Talal en retrait. Le milieu de terrain marocain n'a plus qu'à ajuster Viot et inscrire son troisième but de la saison. On en est donc à 3-1 pour les Orléanais à la 67e minute de jeu. Les Bretons poussent mais n'arrivent pas à revenir au score. C'est donc la première victoire de la saison à l'extérieur pour les hommes de Claude Robin.

L'après-match avec Claude Robin et Nico Saint-Ruf

Prochain match à la maison dans deux semaines

L'USO recevra Créteil dans deux semaines, le 22 janvier prochain, à la Source pour la 18e journée de National.