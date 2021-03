National : l'US Orléans à la poursuite du bonheur à l'extérieur contre le FC Annecy

Ne plus laisser de points en route. L'US Orléans se déplace ce mardi soir chez un mal classé de National, au FC Annecy, en Haute-Savoie, 17e avec 22 points, pour un match en retard de la 24e journée. À l'aller, les Orléanais se sont très largement imposés 6 buts à 1 à la Source avec un festival offensif. Ce ne sera évidemment ni le même match ni le même contexte ce mardi soir. "Le match retour c'est autre chose", affirme Florian Lapis, le latéral orléanais, "je pense que leur équipe a changé, ils auront certainement un état d'esprit revanchard donc c'est à nous de faire attention et d'être concentré justement pour pouvoir faire un bon résultat là-bas".

Il n'y a plus de joker

De toute façon, il n'y a pas le choix, l'USO actuellement 4e du championnat à un point de Cholet avec un match en retard (celui de ce mardi), peut remonter sur le podium en cas de victoire mais reste talonnée de près par le Red Star, Concarneau, le Mans et le Stade Briochin. La troisième place est à portée de main mais il n'y a plus de joker possible pour définitivement la saisir. Il ne reste plus beaucoup de matches à disputer cette saison et la pression commence à monter pour les Orléanais. "Pour moi, la pression est positive parce qu'il y a quelque chose à jouer", répond Florian Lapis, "en première partie de saison, on n'y pensait pas vraiment, là depuis le début de l'année 2021 on a fait un enchaînement de neuf matches sans défaites, on peut jouer quelque chose donc pour moi c'est positif mais ça l'est aussi pour le groupe".

Le coach de l'USO, Claude Robin, lui, la ressent un peu, mais "c'est aussi intéressant de pouvoir disputer ce sprint donc ça doit être aussi très motivant", ajoute-t-il. "Les joueurs savent tout ça et ils ont retenu ce qu'on n'avait pas fait de bien face au Red Star", complète le coach, "parce qu'on aurait pu le payer très cher".

Annecy ne lâchera rien

Malgré sa 17e et avant dernière place, le FC Annecy n'a pas dit son dernier mot. Les Hauts-Savoyards restent sur deux belles prestations en championnat chez eux, dont une victoire le 13 mars dernier à domicile contre Avranches (3-2) et un match nul vendredi dernier contre Saint-Brieuc (1-1). En revanche, ils n'ont remporté que deux matches à domicile cette saison et totalisent sept nuls. N'oublions pas tout de même que le FC Annecy est un promu cette saison et qu'il est parvenu à se hisser en 16e de finale de la Coupe de France, contrairement à l'USO qui a été éliminée au 8e tour.

Le groupe pour affronter Annecy

Amine Talal revient dans le groupe après avoir purgé son match de suspension vendredi et remplace Liamine Mokdad.

On devrait donc avoir cette équipe au coup d'envoi :

L'Hostis - Lambèse, Seba, Saint-Ruf, Lapis - Demoncy, I. Keita - Perrin, Talal, Soumaré - Guirassy (ou Antoine)

Match à suivre en direct et en intégralité

La rencontre, comme chaque match, est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 18h45. Coup d'envoi 20h au Parc des sports d'Annecy.