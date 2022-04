National : l'US Orléans à Sète sans Nkada ni Halby-Touré, blessés jusqu'à la fin de saison

Après la défaite cruelle face à Châteauroux (1-2), les derniers espoirs orléanais pour vivre une belle fin de saison en National se sont envolés. C'est donc une US Orléans sans véritable objectif, si ce n'est "finir le plus haut possible", selon les mots de Théo Vermot, le gardien remplaçant des Loirétains, qui se présente ce vendredi sur la pelouse de Sète pour la 31ème journée de championnat. Les Héraultais, premiers non-relégables, doivent de leur côté, assurer leur maintien. Attention au piège !

Première en National cette saison pour Théo Vermot ?

Pour autant, pas question d'aborder cette rencontre la fleur au fusil. "C'est là où on voit le vrai visage de certains, si on n'est de vrais compétiteurs ou pas, c'est quand il y a moins d'enjeu qu'il faut se focus, se mettre le pied à l'étrier, y aller vraiment, jouer pour l'équipe, pour soi et pour le club", explique Théo Vermot. Le portier, qui n'a disputé aucun match de National (mais que l'on a vu à l'œuvre en Coupe de France, notamment contre Ajaccio et lors de l'élimination à Poitiers), devrait être titulaire dans les buts orléanais ce vendredi soir. "C'est une grande chance, que je n'ai pas pu avoir l'année dernière, ça me touche et à moi maintenant de rendre la confiance sur le terrain. Je vais essayer d'apporter l'énergie que j'ai à revendre pour aller chercher tous ensemble cette victoire", se réjouit l'ancien stéphanois.

Voilà l'un des enjeux pour Xavier Collin et le staff de l'USO : tester des joueurs qui ont eu moins de temps de jeu cette saison et en voir certains les convaincre de mériter une proposition de prolongation de contrat. "Il y a des garçons qui sont dans l'incertitude, parce que nous aussi on se pose des questions quant à la construction du groupe de la saison prochaine. Il y a des matchs qui vont nous permettre de tester d'autres formules et de tester des joueurs à d'autres postes dans les rencontres qui arrivent", détaille l'entraîneur loirétain.

Le groupe orléanais

Deux Orléanais ont d'ores et déjà terminé leur saison. Le latéral droit Jimmy Halby-Touré et l'attaquant Timothé Nkada, tous deux blessés, sont out pour les quatre derniers matchs. Le défenseur souffre d'une pubalgie. Sous contrat encore l'année prochaine, le staff ne veut prendre aucun risque alors qu'il n'y a plus rien à jouer. L'avant-centre est lui prêté par le Stade de Reims et a rechuté de sa blessure à la cuisse qui l'a déjà éloigné des terrains pendant une bonne partie de la saison. Un prêt à oublier pour le joueur formé à Rennes, miné par les pépins physiques, qui n'aura disputé que 13 rencontres de National, sans parvenir à marquer.

Aucune surprise dans le groupe appelé par Xavier Collin, qui a convoqué 17 joueurs. Nicolas Saint-Ruf est de retour. Malade, il n'avait pas pu tenir sa place face à Châteauroux. Fred Dembi est bel et bien remis de sa blessure aux adducteurs et "postule pour une place de titulaire", selon son entraîneur. Le milieu orléanais était sur le banc face aux Castelroussins mais n'était pas entré en jeu.

FC Sète - US Orléans en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans

FC Sète - US Orléans, c'est à vivre en direct et en intégralité dès 18h30 ce vendredi sur France Bleu Orléans et francebleu.fr, depuis le stade Louis Michel. Coup d'envoi à 19h.

A l'aller, le 3 décembre, les Orléanais s'étaient inclinés 1-0 au stade de la Source.