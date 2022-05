National : L'US Orléans affronte Laval à St Pryvé pour le dernier match de la saison

C'est la fin du championnat de National et la dernière affiche est belle. Pour la 34e journée, l'US Orléans affronte le Stade Lavallois ce vendredi 13 mai 2022. L'USO, qui n'a plus rien à jouer, joue son dernier match de l'année presque à domicile contre le champion. Car le match est délocalisé à St Pryvé, au stade du Grand Clos. La pelouse du stade de la Source se refait une beauté pour accueillir l'équipe de France féminine en juillet.

Déception pour les supporters

La délocalisation du match ne fait pas vraiment plaisir. Patrick est un fidèle suiveur de l'USO et cette délocalisation le chagrine. "C'est le côté négatif de cette fin de saison. Le club de Laval serait venu avec ses supporters et ça aurait été une belle fête sportive." Même constat pour cet autre abonné du stade de La Source. "_Ça me dérange que le match ne se joue pas à La Source donc moi je n'irai pas_. Ce sera ma manière de contester."

J'aurais préféré cent fois jouer dans notre stade

L'affiche est pourtant belle avec la venue du champion du National. Laval évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. L'entraîneur orléanais Xavier Collin ne cache pas, lui aussi, sa frustration. "Je le dis, ça m'emmerde ! C'est le dernier match, on joue Laval qui est champion donc j'aurais préféré cent fois jouer dans notre stade. Mais on ne m'a pas demandé mon avis." Le club des supporters de l'USO, les Drougies, sera lui bien présent au stade de St Pryvé.

Le groupe de l'USO

Xavier Collin, l'entraîneur, ne convoque qu'un seul gardien pour ce dernier match. Le numéro deux, Théo Vermot s'est blessé lors du match à Sète. Le troisième gardien est lui aussi blessé. Owen Matimbou s'est blessé à la main gauche et sera donc absent.

Le match en direct

US Orléans - Stade Lavallois, c'est ce vendredi à 20h45 en direct sur France Bleu Orléans. Mais rendez-vous dès 20h15 pour l'avant-match et le concours de pronostics.