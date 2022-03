National : l'US Orléans avec Benkaïd mais sans Saint-Ruf contre Cholet

"On aura besoin d'un Hicham Benkaïd performant pour battre Cholet", "c'est notre leader offensif, son absence nous a handicapé". Les compliments sont respectivement signés Xavier Collin, entraîneur de l'US Orléans, et Fred Dembi, milieu de terrain. Après trois matchs de suspension, le meilleur buteur (cinq buts) et passeur (quatre passes décisives) du club fait son retour en championnat, ce vendredi pour la 26ème journée de National face au SO Cholet. La reprise de l'ancien strasbourgeois coïncidera-t-elle avec le réveil orléanais ?

L'USO reste sur quatre matchs sans victoire, avec un dernier match nul sur le terrain de Bastia-Borgo (2-2). Une série commencée le 18 février dernier face à Saint-Brieuc (0-0), lorsque l'attaquant loirétain s'était fait exclure. La réapparition du n°10 devrait en tous cas faire un bien fou dans un secteur offensif orphelin de créateur et de relais entre le milieu et l'attaque de l'US Orléans. "Quand on est dans la phase de construction, qu'on ressort le ballon et qu'on le trouve plus haut, Hicham, c'est LE joueur qui va faire la différence dans la dernière partie du terrain. Soit par une série de dribble, soit par une frappe, ou pour trouver la dernière passe. On a un visage un peu différent quand il n'est pas là", confirme Fred Dembi.

Jimmy Halby-Touré incertain

Malgré tout, l'ancien choletais ne se cache pas et avoue que chacun doit faire dans le dépassement de fonction, lui compris : "c'est mon principal axe de progression. Je dois être plus décisif, même si à la base ce n'est pas mon rôle. En Ligue 2 ou Ligue 1, il y a beaucoup de milieux qui marquent quatre ou cinq buts et délivrent cinq ou six passes par saison. Ce ne sont pas des buteurs ou passeurs pour autant, mais ils apportent des points à leur équipe." Pour l'heure, le bilan de Fred Dembi s'élève à un but (contre Bastia-Borgo en octobre) et une passe décisive (à Bastia-Borgo, sur le but de Nicolas Saint-Ruf).

De leur côté, les Mainoligériens, 12èmes à un point de l'USO, n'ont plus gagné depuis cinq rencontres (dernière victoire à Sète, le 8 février) et semblent eux aussi marquer le pas. Pour affronter l'équipe de Richard Déziré, Xavier Collin a retenu 17 joueurs. Pas de surprise dans ce groupe, mais la présence de Jimmy Halby-Touré pour la rencontre s'écrit en pointillés. La latéral droit n'a participé qu'à un seul entraînement cette semaine, ce jeudi. "Est-ce qu'on l'arrête complétement et on prend le temps de le soigner pour qu'il revienne à 100% ou est-ce qu'on continue à le faire jouer en étant diminué ?", avoue s'interroger l'entraîneur orléanais. En cas d'absence de JHB, Loïc Goujon devrait à nouveau assurer l'intérim sur l'aile droite.

Absence certaine en revanche, celle de Nicolas Saint-Ruf. Le capitaine de l'USO purge un match de suspension pour une accumulation de cartons jaunes. Il sera suppléé dans le 11 de départ par Cédric Yambéré, qui n'a joué que quelques minutes, contre Villefranche (défaite 1-2) le 5 mars, depuis sa blessure au mollet face à Sedan, mi-janvier.

USO - SO Cholet en intégralité sur France Bleu Orléans

US Orléans - SO Cholet, c'est à vivre en direct et en intégralité dès 18h30 ce vendredi sur France Bleu Orléans et francebleu.fr, depuis le stade de la Source. Coup d'envoi à 19h.

A l'aller, le 8 octobre, les Orléanais s'étaient inclinés 3-1 sur la pelouse choletaise.