National : l'US Orléans perd contre Quevilly-Rouen dans un match au scénario incroyable

Eddy Rosier a fait basculer la rencontre au sommet entre le deuxième de National, Quevilly Rouen Métropole, et le troisième, Orléans, ce lundi soir au stade de la Source : en prenant des décisions litigieuses, l'arbitre a plongé les orléanais dans le doute. Après avoir mené 3-1, l'USO s'incline 4-3 (dont deux buts normands sur pénalty). Orléans, qui est sorti de son match en fin de deuxième période, sort du podium de National.

Résumé du match

Début de match haletant avec l'ouverture du score à la 19e minute de jeu d'Amine Talal pour l'USO, bien servi dans la surface de réparation par Loïc Goujon à droite. Le milieu de terrain orléanais marque au passage son 4e but de la saison. Derrière, seulement deux minutes plus tard, Romain Padovani, le capitaine de QRM place une tête imparable sur corner et trompe Franck L'Hostis. 2 buts à 1 avant la demi-heure de jeu. Mais les Orléanais répondent très vite et deux minutes après l'égalisation. A la 23e minute, Gaëtan Perrin obtient un très beau coup-franc à l'entrée de la surface de réparation et trompe le gardien normand : 2-1 pour Orléans ! A la fin de la première mi-temps, le coach de QRM s'énerve et réclame un pénalty pour son équipe, non sifflé par l'arbitre. 2-1 à la pause pour l'USO, donc.

Orléans mène 3-1

On se dit que le match est très bien parti, mais le scénario de la deuxième mi-temps est terrible pour l'USO. Issa Soumaré inscrit même un but pour Orléans à la 53ème minute. S'en suit des minutes incroyables avec un but de la tête d'Andrew Jung de la tête à la 69ème minute, alors que le ballon ne semble pas avoir franchi la ligne dans le but orléanais (3-2) !

Cauchemar dans les 20 dernières minutes pour l'USO

Puis en quelques minutes, Quevilly Rouen obtient un pénalty à la 72ème minute, transformé par Yung. Pourtant, au départ de l'action, l'arbitre aurait pu siffler pénalty pour une faute normande sur Soumaré. Puis l'arbitre désigne de nouveau le point de pénalty à la 75è minute pour une faute de Franck L'Hostis, gardien orléanais : Yung ne tremble pas et marque (4-3 pour Quevilly). Dans la foulée, Amine Talal, énervé, se fait expulser pour un deuxième carton jaune. Orléans, assommé, ne reviendra pas et s'incline : fin de la série de neuf matchs sans défaite en National pour l'USO, qui est désormais quatrième du championnat.

Orléans, perturbé par les circonstances de jeu et les décisions de l'arbitre, n'a pas su se relever. Il faudra vite oublier ce terrible scénario dès vendredi 19 mars : l'USO joue face au Red Star, à Saint-Ouen, match à 20h à suivre en direct dès 19h30 sur France Bleu Orléans.