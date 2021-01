National : l'US Orléans doit lancer sa série à l'extérieur face à Concarneau

La trêve hivernale enfin terminée, l'US Orléans veut repartir sur de bonnes bases et enfin gagner une première fois à l'extérieur. Les Orléanais se déplacent à Concarneau, dans le Finistère, ce vendredi pour la 17e journée de National et devront composer avec une attaque amoindrie numériquement.

C'est un peu la phrase qui revient tout le temps avant d'aborder un match à l'extérieur : gagner pour enfin lancer une série. Mais elle n'a toujours pas été validée et l'US Orléans n'a toujours pas remporté une seule victoire loin de ses terres depuis le début de la saison. "C'est un match très important pour nous", commence l'expérimenté Hervé Lybohy avant le déplacement à Concarneau, dans le Finistère, ce vendredi pour le compte de la 17e journée de National. "Si on veut avoir de bons résultats par la suite, il faut qu'on arrive à gommer et à rectifier cette statistique", affirme le défenseur central en parlant d'un match "qui tombe à pic".

Pas la bonne clé

Alors comment expliquer ce problème à l'extérieur ? "On n'a pas réussi à trouver la bonne clé pour réussir à gagner ce match à l'extérieur", enchaîne Hervé Lybohy, "il faut y aller avec beaucoup plus d'humilité et se dire que les matches à l'extérieur sont plus durs que ceux à domicile". Comprenez être plus costaud défensivement et marquer les premiers pour tenir le score.

Pour le coach, il n'y a pas d'explication plausible sur le fait de ne pas réussir à l'extérieur, "on oublie cette année 2020 et on pense à 2021", affirme Claude Robin. "On n'est pas assez compétiteur à l'extérieur, on n'est pas assez conquérant, on n'y va pas pour gagner les matches", tente l'entraîneur qui espère que la trêve hivernale sera bénéfique pour tout le monde. "On manque de prise d'initiative individuelles et collectives", complète-t-il, "on a fait des bons matches à l'extérieur mais c'est quand on était à dix, donc s'il faut qu'on soit dix pour être bon, ça va être compliqué", plaisante Claude Robin.

Une attaque diminuée

Il faudra composer en tout cas sans Carnéjy Antoine et Bryan Teixeira, tous les deux suspendus, sans Driss Khalid blessé à un tendon et sans Fahd El Khoumisti, transféré à... Concarneau mais ne sera pas qualifié ce vendredi soir. Moussa Seydi, la recrue sénégalaise évoluant au Luxembourg, fait donc son apparition dans le groupe, tout comme Karim Coulibaly qui revient de blessure. "Il faudra composer", estime Claude Robin qui n'a pas pour habitude de se plaindre de toute façon. On aura également un œil sur Issa Soumaré, qui devrait commencer titulaire contre Concarneau mais qui a quitté l'entraînement plusieurs fois cette semaine pour être ménagé d'une petite blessure au pubis.

Le groupe pour affronter Concarneau

Match à vivre sur France Bleu Orléans

On ne perd pas les bonnes habitudes et vous pourrez suivre ce match entre Concarneau et l'USO en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 18h.