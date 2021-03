National : l'US Orléans doit poursuivre sa belle série d'invincibilité à Avranches

L'US Orléans retourne à Avranches ce mardi soir pour un match en retard de la 20e journée de National, après le report de la rencontre 10 minutes avant le coup d'envoi suite à la neige et au vent glacial le 9 février dernier. Les Orléanais ont conclu une belle semaine il y a dix jours avec deux victoires (contre le SC Lyon et Cholet) et un match nul (contre Saint-Brieuc) en trois rencontres. Ils veulent donc surfer sur cette très bonne forme : "Le fait de rester sur sept points engrangés sur neuf donne de la confiance, il faut en profiter, on est sur une bonne dynamique", affirme le milieu de terrain Loïc Goujon, qui occupera le couloir droit de la défense ce mardi en l'absence de Stéphane Lambèse, blessé. "Il faut se focaliser sur nous, sur notre prestation sur notre ambition et notre préparation de match mais c'est vrai qu'Avranches est une équipe joueuse et qui prend beaucoup de risque", continue l'ancien du Red Star.

Avranches joue bien au ballon

Les Manchois restent sur trois défaites, un nul et une seule victoire sur leurs cinq dernières rencontres mais n'ont pas perdu un match sur leur terrain en 2021. "Ce match est aussi important voir plus que la première fois", prévient Claude Robin, "là il l'est encore plus". Important pour pouvoir rester proche du Top 3 et surtout de cette place de barragiste à la troisième place du podium. "On l'a préparé de la même manière, de toute façon c'est une équipe qui ne change pas, qui joue tout le temps et n'a pas du tout changé sa philosophie", complète le coach qui se méfie toujours de cette équipe qui joue bien au ballon mais qui se fait piéger assez souvent à force de jouer avec le feu. Comme ça a été le cas au match aller, à la Source (victoire 3-1), "on avait réussi à chiper un ballon, ça leur a mis le doute et on en a profité", ajoute Claude Robin.

Ajouter un neuvième match sans défaite

En cas de victoire ou de match nul ce mardi soir, les Orléanais pourraient ajouter un neuvième match sans défaite à la série en cours, onze toutes compétitions confondues et se retrouveraient de nouveau à la 3e place de National.

Le groupe pour affronter Avranches

Stéphane Lambèse est blessé et ne fait pas partie du groupe. Le défenseur Nico Saint-Ruf est lui aussi absent, suspendu après avoir reçu trop de cartons jaunes.

On devrait donc avoir l'équipe suivante alignée d'entrée :

L'Hostis - Goujon, Seba, Lybohy, Lapis - Demoncy, I. Keita - Soumaré, Talal, Perrin - Antoine

Match à vivre en direct et en intégralité

Comme chaque match, la rencontre entre l'USO et Avranches est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 18h.