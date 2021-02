National : l'US Orléans doit relever la tête en championnat et gagner face au SC Lyon pour se replacer

L'heure du rachat pour l'US Orléans. Les Orléanais ont été éliminés de la Coupe de France par Romorantin samedi dernier. Désormais, ils n'ont plus que le championnat et l'ambition de remonter en Ligue 2 dès cette année. Ça ne sera pas simple ce vendredi soir face à un SC Lyon en pleine forme.

Après son élimination au 8e tour de la Coupe de France la semaine dernière, l'US Orléans va tout miser sur le championnat et tenter d'accrocher le wagon de tête du National. Les hommes de Claude Robin se déplacent à Lyon ce vendredi soir pour affronter le SC Lyon, avant dernier du championnat pour la 22e journée. "On s'est vite remobilisé dès le début de la semaine, on ne va pas se le cacher le plus important pour nous c'est le championnat mais c'est vrai que passer ce tour de Coupe de France aurait fait du bien au groupe", commence le défenseur orléanais Hervé Lybohy. "On n'a pas mis les ingrédients pour passer ce tour, il faut vite se concentrer sur le championnat. Il nous reste 15 matches jusqu'à la fin de la saison, il falloir prendre les matches au compte-goutte et tout donner match après match."

Claude Robin a poussé un coup de gueule

Le temps presse donc et Claude Robin le sait. C'est pourquoi le coach orléanais a poussé un coup de gueule, légitime, ce lundi matin avant l'entraînement, espérant un électrochoc de la part de ses joueurs. "Il nous a secoué dans le vestiaire, il faut le dire clairement. Maintenant c'est à nous, les joueurs, de prendre conscience que si on veut saisir notre chance sur ces matches retour il faut qu'on se bouge beaucoup plus", estime Hervé Lybohy, "tout va dépendre de nous".

"C'était un peu houleux, on s'est dit des choses", explique le coach. "Comme dans un couple quand ça va un petit peu moins bien, il y a un peu de tension. On sait qu'on a fauté, on est impardonnable mais on sait qu'on a l'occasion de se rattraper avec le championnat et les matches qui arrivent. Quand on peut se rattraper et compenser sa faute, c'est bien, c'est ce qu'il faut prendre comme chose positive." L'entraîneur orléanais a notamment demandé à ses joueurs combien parmi eux avaient déjà participé à un 16e de finale de Coupe de France, peu d'entre eux ont répondu que c'était le cas.

Un SC Lyon en pleine forme

En attendant de voir un jour les 16e de finale à l'USO, il faudra déjà battre le SC Lyon ce vendredi pour accrocher le Top 5 et espérer remonter directement en Ligue 2 en fin de saison. Les Lyonnais sont en pleine forme et restent sur trois nuls, une victoire et une défaite en cinq rencontres. Mais ils restent tout de même avant dernier de National, à égalité de points avec Annecy, dernier (17 points). Un point positif pour les Orléanais tout de même : le SC Lyon n'a plus gagné chez lui depuis le 27 novembre dernier, une victoire 2-0 contre le SC Bastia, le leader du championnat. Ce qui n'est pas rien.

De l'autre côté, l'USO reste sur une belle série de huit matches sans défaites, si on compte comme match nul l'élimination de samedi dernier aux tirs aux buts contre Romorantin et la dernière défaite remonte au 4 décembre face à Villefranche (1-0). Ce qui fait deux victoires et trois nuls lors des cinq dernières rencontres en championnat. Et puis, il y a un vrai coup à jouer pour les Orléanais puisqu'ils sont 11e du classement à seulement trois points du quatrième et une victoire ce vendredi leur permettrait de remonter à la quatrième place avec deux matches en moins, en fonction des autres résultats.

Le groupe pour affronter le SC Lyon

Le gardien Théo Vermot a contracté le Covid, Stéphane Lambèse ne s'est pas entraîné en début de semaine et reprend progressivement et Yohan Demoncy est suspendu. On verra donc Djessine Seba dans le couloir droit et une doublette Amine Talal et Loïc Goujon.

On devrait donc avoir au coup d'envoi :

L'Hostis - Seba, Saint-Ruf, Lybohy, Lapis - Talal, Goujon - Soumaré, Khalid, Perrin - Antoine

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans

La rencontre entre le SC Lyon et l'USO est à vivre, comme chaque match, en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 18h.