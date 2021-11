National : l'US Orléans doit s'imposer face à Créteil pour se relancer en championnat

Il faut confirmer à domicile. Après sa belle victoire au 6e tour de Coupe de France face à Joué les Tours, l'US Orléans reçoit Créteil ce vendredi soir à la Source pour la 13e journée de National. Il faudra confirmer cette belle série de deux matches nuls et ces deux victoires en Coupe de France pour retrouver une place en milieu de tableau. Pour le moment, les Orléanais sont 14e avec 11 points mais à un petit point seulement devant Créteil, 16e de National.

Une série enfin lancée ?

"Le match du Mans est très intéressant en terme d'état d'esprit, en terme de solidité, de combativité et de générosité", affirme Xavier Collin, le coach orléanais mais "on attend maintenant de faire ce match à domicile qu'on n'a pas encore fait et avec l'efficacité". L'efficacité était au rendez-vous contre Bastia-Borgo à domicile le 1er octobre dernier, une victoire 4-0, mais les Orléanais étaient en supériorité numérique, donc le coach de l'USO ne veut pas se contenter de ça. "Il y a eu des choses intéressantes mais à 11 contre 10 mais j'attends un match plein avec de vraies conditions", espère Xavier Collin. Si on regarde la dernière rencontre des Orléanais et ce 10-0 contre Joué les Tours, on se dit que les attaquants vont être libérés pour poursuivre la saison. "C'est vrai, ils ont marqué, mais on sait que le National c'est un tout autre niveau", répond Cédric Yambéré, "le défenseur fraîchement arrivé à l'USO".

"L'état d'esprit est bon depuis mon arrivée au club et on est dans la bonne direction donc il ne nous manque qu'une victoire pour bonifier tout ça", résume l'ancien de Bordeaux et Dijon. On l'a dit, les Orléanais restent sur deux victoires et deux nuls sur leurs quatre derniers matches mais ils ont toujours à la recherche de leur vrai match référence à la maison. De son côté, Créteil vient de s'imposer au Red Star (1-0) mais s'est aussi incliné à l'extérieur 0-4 à Chambly. C'est une équipe qui ne réussit pas beaucoup loin de ses terres, il faudra donc que les Orléanais appuient sur ce point faible pour prendre un peu d'air au classement.

Le groupe pour affronter Créteil

Le deuxième gardien, Théo Vermot est trop juste pour le moment après sa blessure à l'entraînement juste avant la Coupe de France la semaine dernière, il est donc remplacé par le jeune Owen Matimbou. Ayman Ouhatti, lui, s'est de nouveau blessé au genou face à Joué-les-Tours. Esteban Lepaul et Moussa Seydi sont également trop juste pour faire partie du groupe. Le défenseur Jimmy Halby-Touré est toujours suspendu.

On devrait donc avoir cette composition de départ :

L'Hostis - Seba, Saint-Ruf, Yambéré, Diallo - Goujon, T. Keita, Souda - Benkaïd, Antoine, Nkada (ou Ourega)

Match à vivre en direct et en intégralité

La rencontre sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 18h30 avec le concours de pronostics et l'avant-match. Coup d'envoi 19h.