National : l'US Orléans, en conquérant, se déplace à Laval pour la première journée

Les choses sérieuses reprennent. L'US Orléans attaque sa deuxième saison de suite en National ce vendredi soir face à Laval à 19h au stade Francis-Le Basser pour la première journée. L'an dernier aussi, l'USO avait déjà eu affaire aux Lavallois en ouverture mais les Orléanais s'étaient inclinés 0-1 à la maison. Après ça, le club orléanais avait mis longtemps avant de remporter un match à l'extérieur, le mois de janvier 2021 face à Concarneau (3-1). Là, l'USO peut s'offrir une première victoire loin de ses terres dès le début du championnat.

Un départ sur de nouvelles bases

La préparation s'est plutôt bien déroulée pour les Orléanais, avec huit buts encaissés en six rencontres, pour un bilan de trois défaites, un match nul et deux victoires. On sent un peu plus de stabilité dans l'équipe, sachant que la défense n'était pas un point fort la saison dernière. L'équipe repart aujourd'hui sur de nouvelles bases. "C'est un nouvel élan", confirme Hicham Benkaïd, "il y a une nouvelle identité de jeu et une nouvelle idée de la part du staff et ceux qui étaient là l'année dernière doivent faire mieux et gommer les problèmes footballistiques". L'attaquant orléanais est déterminé à s'imposer cette année après sa longue blessure qui l'a éloignée des terrains toute la saison.

Sur le papier, il faut surtout améliorer la défense, qui pointe à la 12e place sur 18 lors du précédent exercice avec 41 buts encaissés. Le recrutement de Stone Mambo, de Baïlla Diallo ou encore de Jimmy Halby Touré sont des solutions. Il faut également mieux se placer sur coup de pied arrêtés, notamment défensifs. "À l'entraînement, le groupe défensif travaille souvent sur les coup-francs et le groupe offensif bosse devant les buts", ajoute Hicham Benkaïd. Finalement, c'est surtout une vraie structure qu'il fallait donner à ce groupe estime le nouvel entraîneur Xavier Collin. "Il fallait qu'il soit un peu plus équilibré, sur le plan défensif notamment", commente-t-il, "on aura une équipe qui sera différente par rapport à la saison dernière et avec une philosophie différente".

Le mercato n'est pas terminé

Le départ d'Issa Soumaré, qui doit être officialisé, change aussi les plans du staff qui cherche activement un remplaçant. "L'objectif serait de pouvoir récupérer un joueur offensif de plus, un joueur de vitesse de percussion pour compenser ce départ-là", souhaite Xavier Collin, mais aussi un autre joueur sur le couloir droit, "pour doubler le poste derrière à droite après le départ de Stéphane Lambèse". Mais avec 11 buts marqués lors des matches amicaux, l'USO a de quoi faire trembler les filets lavallois ce vendredi soir.

Le groupe pour affronter le Stade Lavallois

Ce sera sans Tidiane Keita ni Djessine Seba, victime tous les deux d'une entorse et qui sont en phase de reprise.

La composition probable :

L'Hostis - Halby Touré, Mambo, Saint-Ruf, Diallo - Goujon, Dembi - Nkada, Talal, Benkaïd - Lepaul

Match à vivre en direct et en intégralité

La rencontre entre l'USO et Laval sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 19h.