National : l'US Orléans s'impose à l'extérieur face à Avranches et revient à la troisième place

L'US Orléans reste sur un rythme de croisière. Les Orléanais étaient dans la Manche ce mardi soir pour y affronter Avranches, match en retard de la 20e journée de National, reporté il y a un mois à cause de la neige et du vent glacial. Ils se sont imposés 1-2 grâce à deux buts d'Issa Soumaré. Ce résultat leur permet de remonter à la 3e place du classement.

Résumé de la rencontre

Les Orléanais sont rapidement menés au score suite à une belle action construite pour l'US Avranches. Charles Boateng, le capitaine est servi dans la surface de réparation et sert Samuel Essende, seul dans la surface. Le meilleur buteur de l'équipe trompe Franck L'Hostis et permet à Avranches de mener 1 à 0. Derrière les Orléanais réagissent très vite et égalise 16 minutes plus tard grâce à Issa Soumaré. Le Sénégalais récidive dix minutes plus tard, bien servi par Amine Talal dans la surface de réparation. Les Orléanais mènent donc 1-2 à la mi-temps. Le buteur orléanais est donc à 7 buts inscrits depuis le début de la saison et porte l'USO à lui tout seul ce mardi soir.

La deuxième mi-temps n'est pas à la hauteur de la première, seul le capitaine Avranchinais Charles Boateng tente une frappe à l'entrée de la surface mais c'est capté facilement par Franck L'Hostis. Le score en reste là et les Orléanais s'impose 1-2 chez une solide équipe de National. On peut se permettre de rêver et jouer des finales contre les gros du championnat.

Prochain match contre Quevilly-Rouen

Les Orléanais ont ensuite rendez-vous avec du lourd la semaine prochaine : Quevilly-Rouen Métropole à la Source. La rencontre a été décalée au lundi 15 mars à 18h45 et elle sera comme d'habitude à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.