National : l'US Orléans arrache une nouvelle fois un nul en fin de match face à Bastia-Borgo

Nouveau point du match nul arraché dans les dernières secondes pour l'US Orléans. Les Orléanais se déplaçaient en Corse ce vendredi soir pour affronter Bastia-Borgo, 19e journée de National et ont fait match nul 2-2 grâce à un but d'Issa Soumaré dans les derniers instants. Driss Khalid avait pourtant ouvert le score à la 14e minute de jeu, son premier but sous ses nouvelles couleurs depuis son arrivée en novembre. L'USO reste 7e au classement de National avec 25 points.

Résumé du match

Les Orléanais attaquent la partie idéalement avec l'ouverture du score à la 14e minute de jeu de Driss Khalid suite à un très beau service de Yohan Demoncy sur coup-franc. Après Moussa Seydi la semaine dernière, c'est au tour de Driss Khalid de marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. Mais pas le temps de savourer parce que deux minutes plus tard, Bastia-Borgo obtient un penalty après une faute sur le milieu de terrain Alexandre Cropanèse. Le capitaine corse Jean-François Grimaldi le transforme et permet à Bastia-Borgo d'égaliser.

Près de 10 minutes plus tard, le jeune attaquant prêté par Monaco, Wilson Isidor, est aux abords de la surface de réparation orléanaise, se met sur son pied droit et trompe Franck L'Hostis. Bastia Borgo mène donc 2 buts à 1 et renverse la tendance alors que cette équipe était menée très vite. En toute fin de première mi-temps, Gaëtan Perrin voit le portier de Borgo avancé et tente une frappe à 30 mètres. Une frappe qui termine sur la barre et que Carnéjy Antoine récupère ensuite mais qui ne transforme pas. Les Orléanais sont donc menés 2-1 à la pause.

Encore un but sur le gong

En deuxième période, l'USO pousse et tente de revenir au score mais les Corses sont solides et restent vigilants. L'entrée de Moussa Seydi à la place de Carny fait du bien aux Jaune et Rouge, en grattant de nombreux ballons dans le camp adverse. Liamine Mokdad fait également son entrée en jeu et lancé en profondeur, le jeune de 20 ans sert en retrait Moussa Seydi qui reprend de volée instantanément. Mais il faut un bon Florian Escales pour repousser cette balle d'égalisation. Finalement, c'est Issa Soumaré qui profite d'une belle balle en profondeur, dans le dos de la défense bastiaise pour tromper le portier corse et égaliser dans les derniers instants de la rencontre. Score final 2-2.

Les Orléanais ne perdent pas, repartent donc de Corse avec le point du nul et reste dans le haut du classement mais auraient pu largement faire mieux ce vendredi soir.

L'USO retrouve ensuite la Coupe de France

Les Orléanais se déplaceront dans le Cher le week-end prochain, le dimanche 31 janvier, pour affronter Vierzon à l'occasion du 6e tour de la Coupe de France. Le gouvernement a autorisé en milieu de semaine les clubs amateurs encore engagés dans la compétition à reprendre l'entraînement afin de jouer le week-end du 30-31 janvier. L'USO jouera donc à 13h contre Vierzon, évoluant en National 3, l'équivalent de la 5e division française. Match à huis clos.