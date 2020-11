National : l'US Orléans s'impose face à Boulogne grâce à une pépite de Gaëtan Perrin

Après un mois sans match, l'US Orléans se rassure. Les Orléanais recevaient l'US Boulogne Côte-d'Opale ce mardi soir à la Source pour un match en retard de la 12e journée de National et se sont imposés 1 à 0 grâce à une frappe sublime de Gaëtan Perrin. L'attaquant orléanais marque son cinquième but de la saison. L'USO remonte donc 10e au classement.

Résumé du match

Les Boulonnais sont les premiers le plus dangereux avec des attaquants qui sont trouvés dans la profondeur mais Hervé Lybohy et Djessine Seba sont vigilants. La première grosse occasion du match est pour l'USO et Gaëtan Perrin. L'attaquant orléanais est trouvé dans la surface après un beau travail de récupération de Yohan Demoncy. Gaëtan Perrin se met sur son pied droit et déclenche une frappe qui termine dans les bras du portier de Boulogne.

Un peu plus tard, c'est l'US Boulogne qui se montre dangereux avec Teddy Okou qui force Franck L'Hostis à se détendre pour sortir la frappe de l'attaquant boulonais. Juste avant la mi-temps, les Nordistes auraient pu passer devant au score avec Rayan Frikeche qui reprend une balle de la tête dans la surface orléanaise. Mais heureusement, elle n'est pas cadrée et termine sa course à côté des cages de L'Hostis.

Les deux équipes ne trouvent pas le cadre et rentrent aux vestiaires sur un score de 0-0.

Le bijou de Perrin

La seconde période est plutôt en faveur des Orléanais, qui poussent et qui se procurent des belles occasions, comme cette tête de Djessine Seba et d'Hervé Lybohy au début de la seconde période, mais elles finissent hors du cadre de Lugier.

Il faut attendre la 54e minute de jeu pour voir un bijou de frappe de Gaëtan Perrin. Elle termine dans la lucarne de Lugier qui ne peut rien faire. Ça fait donc 1 à 0 pour l'USO.

Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en fin de match et les Orléanais finissent devant au score grâce à cette merveille de Perrin. L'USO enchaîne donc quatre matchs sans défaites et restent invaincu à la maison depuis le 21 août dernier.

Prochain match ce vendredi face à Bourg-en-Bresse

Les Orléanais recevront Bourg-en-Bresse à nouveau à domicile ce vendredi soir pour le compte de la 13e journée de National. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans, coup d'envoi 18h.