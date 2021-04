National : l'US Orléans ne fait pas mieux qu'un match nul face à Boulogne

L'US Orléans freinée dans sa course à la troisième place. Les Orléanais se déplaçaient à Boulogne-sur-Mer ce samedi soir pour la 28e journée de National et a fait match nul 2-2 grâce à des buts de Perrin et Saint-Ruf. L'USO conforte sa troisième place mais rate l'occasion de prendre de l'avance.