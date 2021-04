National : l'US Orléans souffre mais s'impose face à Bourg-en-Bresse et consolide sa troisième place

L'US Orléans conforte sa troisième place. Les Orléanais se déplaçaient dans l'Ain ce vendredi soir, à Bourg-en-Bresse pour la 30e journée de National et se sont imposés dans la douleur 2 buts à 0 grâce à des buts d'Antoine et Guirassy. L'USO recevra la semaine prochaine le Mans et Villefranche.