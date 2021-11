National : "On a envie de tout donner", le défenseur de l'US Orléans Jimmy Halby-Touré avant Châteauroux

Poursuivre sur cette belle lancée. Après leur qualification héroïque sur le terrain de l'AC Ajaccio la semaine dernière au 7e tour de la Coupe de France, les Orléanais retrouvent le championnat ce vendredi avec un déplacement à Châteauroux pour le compte de la 14e journée de National. Un derby du Centre-Val de Loire que les Orléanais veulent remporter pour montrer que ce sont eux qui dominent dans la région. Pour le défenseur Jimmy Halby-Touré, "ça va être un bon match et on a des arguments à faire valoir", face à une équipe qui a changé d'entraîneur et qui tourne un peu mieux ces dernières semaines. Interview.

Jimmy, après un début de saison compliqué, vous restez sur une belle série de cinq matches sans défaite. Il y a eu un déclic dans l'équipe ?

On savait que c'était une période compliquée, donc il fallait absolument réagir. Tout le monde a pris conscience de la situation, il fallait que ça change. Donc voilà, on a réussi à avoir une meilleure défense, on n'encaisse plus beaucoup de buts. Donc déjà, quand on n'encaisse pas de but, on a au minimum un point et on a plus de chances de se qualifier en Coupe. On fait tous les efforts et je pense que oui, on a vraiment pris conscience qu'il fallait que la situation change.

Châteauroux est l'un des favoris du championnat, qui va mieux. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour les affronter ?

Ça va mieux pour eux mais je pense que ce n'est pas le meilleur moment pour nous jouer aussi. Je pense que ça va être un match intéressant, c'est vrai qu'ils ont changé d'entraîneur, ça va un peu mieux pour eux. Donc voilà, ça va être un bon match mais on a des arguments à faire valoir aussi.

C'est un derby du Centre-Val de Loire, est-ce que ça vous parle ou pas du tout dans le vestiaire ?

On sait, forcément que c'est un match important pour les supporters, avec un peu plus d'engouement. Moi aussi, personnellement, parce que ça fait un moment que je vis dans la région, je sais l'importance des derbies dans la région. On sent qu'il y a un engouement un peu plus important que d'habitude et ça vaut le coup. On a envie, bien sûr, de jouer et de gagner. C'est aussi une équipe prestigieuse donc ça fait un gros mélange qui donne un gros match à jouer, un beau match à jouer, donc on a envie d'être sur le terrain pour tout donner.

A priori, il y aura pas mal de supporters qui feront le déplacement à Châteauroux. La dernière fois, c'était à Laval et vus aviez gagné. Est-ce que ça vous pousse de les voir à l'extérieur ?

Oui c'est sûr que ça aide, à domicile comme à l'extérieur, quand ils peuvent faire le déplacement pour nous, c'est top. C'est vrai que la dernière fois où ils étaient nombreux c'était à Laval et ça s'était très bien passé pour nous. Donc j'espère que ça va être le cas encore ce vendredi soir à Châteauroux.

Vous êtes très solide en défense en ce moment avec un seul but encaissé en cinq rencontres, comment tu l'expliques ?

C'est sûr qu'avec l'arrivée de Cédric Yambéré, je pense que ça a fait du bien parce que c'est un joueur d'expérience, de qualité qui amène une certaine sérénité derrière. Quand il est aligné avec Nico, derrière, qui est aussi un joueur d'expérience, forcément, ça amène une certaine sérénité. Mais c'est un ensemble, comme avec la concurrence aussi, forcément, qui pousse chacun à être meilleur. Donc, c'est un ensemble qui fait que ça se passe mieux en défense actuellement.

Le coach change aussi beaucoup de systèmes, tu as même été aligné dans le couloir droit de l'attaque orléanaise. Comment tu te sens avec tous ces changements ?

J'ai la chance d'être un joueur assez polyvalent, après, comme on dit, l'important c'est d'être sur le terrain. Donc, où qu'on soit, tant qu'on joue, c'est ça le plus important. Après, c'est sûr que moi, je me sens un peu mieux au poste au poste de latéral, mais ailier, j'y ai joué plus jeune, défenseur central j'ai aussi joué plusieurs fois et ça s'est plutôt bien passé aussi. Donc voilà, je pense que c'est une chance de pouvoir être polyvalent. J'essaye d'apporter le maximum au poste où le coach décide de me mettre.

Du côté des supporters et des suiveurs, on te considère comme l'un des meilleurs joueurs orléanais, tu t'attendais à être à un tel niveau si vite ?

Ça faisait plusieurs saisons que je faisais en National 2 (avec Romorantin, ndlr) et dans mon entourage on me disait que j'avais les qualités pour jouer à un niveau supérieur. Je suis très content que ça se passe plutôt bien pour l'instant après, on n'est qu'au début de la saison, le plus important c'est d'essayer de durer le plus le plus longtemps possible.

Le groupe pour affronter Châteauroux

On devrait donc avoir la composition suivante pour démarrer :

L'Hostis - Halby-Touré, Saint-Ruf, Yambéré, Diallo - Goujon, T. Keita, Dembi (ou Souda) - Benkaïd, Antoine, Ouréga (ou Nkada)

Match à vivre en direct et en intégralité

La rencontre entre l'USO et Châteauroux est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 18h30 avec l'avant-match et le concours de pronostics. Coup d'envoi 19h.