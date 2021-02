National : l'US Orléans fait le travail face à Cholet et prend la troisième place du championnat

La belle opération pour l'US Orléans ! Les Orléanais recevaient Cholet ce samedi soir à la Source pour la 23e journée de National et se sont imposés 1-0 grâce à un but sur penalty de Gaëtan Perrin. Ils remontent 3e au classement avant de se déplacer à Avranches le 9 mars prochain.

L'US Orléans est plus que jamais dans la course à la montée. Les Orléanais recevaient Cholet ce samedi soir à la Source, pour la 23e journée de National et se sont imposés 1 à 0 grâce à un but sur penalty de Gaëtan Perrin à la 75e minute de jeu, son 8e de la saison. L'USO se replace donc à la 3e place du classement.

Résumé du match

Les occasions orléanaises arrivent très vite dans cette rencontre avec celle d'Issa Soumaré d'abord dès la première minute mais le portier de Cholet s'interpose. Celle de Carnejy Antoine ensuite qui ne trouve pas le cadre. Carnejy Antoine, encore lui, alerte une nouvelle fois Anthony Mandrea mais le portier repousse la tentative de l'ancien Pryvatain. Malgré ces opportunités, les Orléanais repartent aux vestiaires sur le score de 0-0.

La deuxième mi-temps repart aussi très vite mais les occasions ne rentrent toujours pas, notamment la tête d'Amine Talal, à trois mètres des cages, qui rebondie sur la barre transversale. Il faut attendre la 75e minute de jeu et cette poussette sur Carnejy Antoine dans la surface, qui force l'arbitre à siffler penalty. Gaëtan Perrin le transforme et permet à l'USO de mener 1-0. Les Orléanais souffrent les minutes qui suivent car les Choletais poussent pour revenir au score. La tête de Kader N'Chobi dans la surface touche le poteau de Franck L'Hostis qui n'avait pas bougé. Les Orléanais s'imposent finalement du plus petit des scores mais cette victoire leur permet d'être ce samedi soir 3e du National après le faux-pas du Mans sur la pelouse de Bourg-en-Bresse (2-0).

Le milieu de terrain de Cholet Tom Renaud a été transporté à l'hôpital suite à un choc avec Ismaël Keita juste avant le but de l'USO sur penalty.

Prochaine rencontre à Avranches

Les Orléanais auront un peu de répis avant de reprendre le championnat et se déplaceront à Avranches, dans la Manche, le 9 mars prochain pour un match en retard de la 20e journée de National.