National : l'US Orléans s'impose face à Concarneau et retrouve le sourire lors de l'avant-dernière journée

L'US Orléans sauve un peu l'honneur. Après sa défaite face au Mans ce lundi soir, l'USO ne pouvait plus jouer la montée en Ligue 2 mais s'est un peu rachetée ce lundi soir face à Concarneau pour l'avant-dernière journée de National, le dernier à la Source. Les Orlénais se sont imposés 3-1.

Gaëtan Perrin et les Orléanais recevaient Concarneau ce lundi soir pour le dernier match à la Source de la saison.

L'US Orléans se rattrape un peu en cette fin de saison. Après sa défaite vendredi soir à la Source face au Mans, 1-3, le club a dit définitivement adieu à la Ligue 2. Les Orléanais recevaient Concarneau ce lundi soir à la Source pour la 33e et avant-dernière journée de National et ils se sont imposés 3-1 grâce à des buts de Carnejy Antoine, Gaëtan Perrin et Amine Talal.

Dernier match de la saison à Laval

L'USO ira à Laval ce samedi soir pour la 34e et dernière journée de National avant de partir en vacances et de penser à la saison prochaine, toujours en National. Rencontre à suivre, en direct et en intégralité, sur France Bleu Orléans. Coup d'envoi 18h.