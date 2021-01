National : l'US Orléans arrache le match nul dans les dernières secondes face à Créteil Lusitanos

L'US Orléans arrache le match nul dans les dernières secondes ! Les Orléanais ont fait match nul 2-2 face à Créteil Lusitanos ce vendredi soir à la Source pour la 18e journée de National. Issa Soumaré et Moussa Seydi ont marqué, le premier but de la saison pour le second. L'USO remonte donc à la 7e place au classement avec 24 points.

Résumé du match

Le début de rencontre est à l'avantage des Orléanais avec cette première frappe de Gaëtan Perrin au bout de quatre minutes de jeu, qui force le portier de Créteil à se détendre et repousser la balle en corner. L'USO joue très haut et prend des risques, ce qui lui joue des tours. Sur une perte de balle à droite de la défense orléanaise, Ibrahim Sangaré se présente dans la surface de Franck l'Hostis et l'ajuste. Le ballon finit au fond et Créteil ouvre le score à la 26e minute de jeu.

Les Cristoliens continuent sur leur lancée et ajoutent un nouveau but à la 35e minute de jeu grâce à Kamel Chergui. Il marque au passage son deuxième but de la saison. Les deux équipes retournent aux vestiaires sur ce score de 2 à 0 pour les Cristoliens et un non match des Orléanais.

Le retournement de situation

L'USO se remet dans le match en deuxième période et se procure plusieurs occasions. Issa Soumaré d'abord reprend une balle laissée par Carnéjy Antoine dans la surface de réparation et réduit le score à la 52e minute de jeu sur une frappe du pied droit. C'est un tout autre visage que montrent les Orléanais ensuite, qui enchaînent et campent dans le camp de Créteil.

Les deux recrues du mois de novembre, Driss Khalid et Moussa Seydi, entrent alors sur la pelouse en fin de match et font la différence. Sur une ouverture de Perrin, Driss Khalid contrôle de la poitrine, dans la surface de réparation de Créteil et frappe du pied droit. Sébastien Veron repousse sur sa ligne mais Moussa Seydi traine dans la surface et pousse du bout du pied la balle au fond des filets. L'USO égalise à la 90e minute, pratiquement à la dernière seconde du temps réglementaire et arrache le point du match nul face à cette équipe de Créteil qui reste donc invaincue après neuf rencontres.

Les réactions d'après-match

Prochain déplacement en Corse

Les Orléanais se déplaceront en Corse la semaine prochaine, le 22 janvier prochain pour affronter Bastia-Borgo. Le coup d'envoi est prévu pour le moment à 20h au complexe sportif de Borgo.