National : l'US Orléans face à la loi des séries avant son déplacement à Chambly

Une entame parfaite à maintenir pour rêver plus grand. Voilà la mission de l'US Orléans en ce début février, après ses cinq victoires de rang. Une période charnière s'ouvre à l'USO avec un enchaînement face à des mal-classés. Ça commence ce vendredi soir à Chambly, premier relégable, pour la 20ème journée de National. Avant de recevoir le Red Star et Saint-Brieuc. "Ce sont des matchs qui pourraient nous permettre de regarder un peu plus vers le haut. On a fait une bonne reprise, il faut surfer sur cette série là. Si on veut un printemps radieux, il faut cravacher maintenant", affirme Xavier Collin, l'entraîneur orléanais.

Gagner enfin face à Chambly ?

Mais l'ancien défenseur prévient : "ce sera un combat" face aux Picards, une équipe qui "impose beaucoup de défi physique, beaucoup de joueurs athlétiques et des joueurs de qualité à l'intérieur". Même si l'US Orléans est revenue dans le première partie de classement, à la neuvième place, l'USO reste menacée par ses poursuivants et compte moins d'avance sur Chambly, sept points, que de retard (10 points) sur le troisième, Annecy. De quoi tempérer les ardeurs orléanaises et rester concentré. "Là, c'est trois matchs face à des équipes qui sont dans les mêmes dispositions que nous : batailler pour le maintien. On en fait encore partie", rappelle Xavier Collin.

Et puisqu'on parle de série, la bonne idée de l'USO, ce serait de stopper l'hémorragie face aux Camblysiens. En six rencontres, les Loirétains ne se sont imposés qu'une fois, en avril 2016 (2-1), pour cinq défaites. La dernière c'était lors de la quatrième journée au stade de la Source (0-1).

Le groupe de l'US Orléans

Pour ce déplacement dans l'Oise, Xavier Collin a convoqué un groupe élargi de18 joueurs. Le milieu de terrain Aymen Ouhatti fait son retour, tout comme Ibrahim Sangaré, blessé lors des deux dernières rencontres. Le jeune attaquant Théo Ahilé est à nouveau convoqué. En revanche, la recrue orléanaise, Mohamed Cissé, ne fera pas le déplacement, puisque l'ancien attaquant lensois, arrivé lundi, n'est pas qualifié pour le match.

Chambly-USO à vivre sur France Bleu Orléans

Chambly-US Orléans, c'est à vivre en direct et en intégralité à 19h ce vendredi au stade des Marais sur France Bleu Orléans et France Bleu.fr, avec l'avant-match et le concours de pronostics dès 18h30.