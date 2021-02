National : l'US Orléans laisse filer des points précieux face à Saint-Brieuc à domicile

Pas de belle opération pour l'US Orléans. Les Orléanais recevaient Saint-Brieuc pour un match en retard de la 21e journée de National à la Source ce mardi soir et ont fait un triste match nul 0-0. L'USO reste donc 6e du championnat avec un match en retard à jouer contre Avranches le 9 mars prochain. Il faudra être plus appliqué ce samedi avec la réception de Cholet.

Résumé de la rencontre

C'est un match bien terne que nous offrent les Orléanais en première période avec seulement deux occasions, pas vraiment franches. Gaëtan Perrin d'abord puis Driss Khalid trouvent tous les deux le portier de Saint-Brieuc sur leur route. Les joueurs rentrent aux vestiaires sur un triste 0-0.

En deuxième période, l'USO aurait pu passer devant après deux belles têtes d'Issa Soumaré et de Fodé Guirassy mais elles terminent au-dessus de la cage de Maxime Pattier. En fin de match, les Orléanais poussent et Gaëtan Perrin est en belle position pour ajuster sa frappe du droit, mais c'est trop écrasé et le portier adverse réalise une belle parade. Encore un 0-0 contre des Briochins qui étaient très disciplinés et qui venaient chercher un bon point du match nul. Les Orléanais, eux, vont devoir s'en contenter et faire mieux contre Cholet.

Prochain match ce samedi contre Cholet

Les Orléanais enchaînent donc leur troisième match en une semaine et ce sera encore une fois une rencontre décisive. Ils recevront à la Source le SO Cholet pour la 23e journée de National, un concurrent direct pour rester en course pour la montée.