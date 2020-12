Enfin une victoire pour l'US Orléans ! Les Orléanais recevaient Sète ce vendredi soir pour la 16e journée de National et se sont imposés 2 à 0 grâce à des buts d'El Khoumisiti et Perrin. Place aux vacances avant le déplacement début janvier à Concarneau pour le dernier match de la phase aller.

National : l'US Orléans renoue avec la victoire et s'impose face à Sète (2-0)

L'US Orléans retrouve des couleurs à la Source. L'USO recevait Sète ce vendredi soir à la Source pour la 16e journée de National. Les Orléanais se sont imposés 2 à 0, avec des buts de Fadh El Khoumisti et de Gaëtan Perrin. L'USO remonte donc 10e au classement à la trêve.

Résumé du match

Les Orléanais prennent le jeu à leur compte dans ce début de rencontre avec quelques beaux mouvements jusqu'à ce que le défenseur Sétois Arnold Temanfo se fasse expulser pour un tacle à retardement sur Fadh El Khoumisti. Le FC Sète évolue à 10 contre 11 dès la 13e minute de jeu. Un peu plus tard, Yohan Demoncy se procure deux occasions presque coup sur coup. Sa première frappe part dans les bras de Vincent Pappalardo, tout comme sa deuxième frappe, pourtant bien servi par une talonnade de Driss Khalid dans la surface de réparation.

Les Sétois procèdent en contre et Abdel Malik Hsissane tire à côté sur un beau service en retrait de Kléri Serber. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score de 0-0 et l'USO va devoir faire la différence en deuxième période.

Deux buts en deuxième période

L'USO démarre encore plus fort en deuxième période avec toujours un Driss Khalid chef d'orchestre du milieu de terrain. Mais à la 52e minute de jeu, c'est au tour de Bryan Teixeira de se faire expulser pour un pied haut. Les deux équipes évoluent donc à 10 contre 10. Six minutes plus tard, Fadh El Khoumisti ouvre le score, sur un très beau service de Driss Khalid sur coup-franc. 1-0 donc pour l'USO à l'heure de jeu.

Gaëtan Perrin a l'occasion d'alourdir le score mais il tombe sur le portier sétois. Mais l'attaquant orléanais trouve quand-même la faille à la 88e minute avec une belle ouverture d'Issa Soumaré. L'ancien lyonnais n'a plus qu'à crocheter le portier et de mettre la balle au fond des filets. L'USO renoue donc avec la victoire et s'impose 2 à 0 à la Source.

Place aux vacances avant le dernier match de la phase aller contre Concarneau

Les Orléanais se déplaceront à Concarneau le 8 janvier prochain après des vacances de Noël pour le dernier match de la phase aller, la 17e journée de National.