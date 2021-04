National : l'US Orléans sombre à domicile face à Villefranche Beaujolais et laisse filer la troisième place

L'US Orléans rate le coche pour prendre la troisième place. Les Orléanais recevaient Villefranche Beaujolais ce mercredi soir à la Source pour un match en retard de la 31e journée de National et se sont lourdement inclinés, 1-3, avec la réduction du score de Fodé Guirassy en fin de match. Avec ce résultat, l'USO se classe quatrième du classement avec 43 points et laisse la troisième place à Villefranche. Mais les Orléanais comptent un match de retard et devront se relever pour ne pas s'incliner une deuxième fois de suite.

Résumé de la rencontre

Les Caladois imposent leur rythme d'entrée et marquent les premiers grâce à un très beau service côté droit d'Adrian Dabasse pour Désiré Segbé, laissé seul au deuxième poteau dans la surface adverse. Villefranche mène donc 1-0 à la 14e minute de jeu. L'USO tente de renverser la vapeur mais se montre trop timide en fin de première période pour égaliser. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur le score de 0-1 pour Villefranche.

La deuxième mi-temps démarre mieux pour les Orléanais, avec la rentrée de Fodé Guirassy, qui apporte un peu de vitesse à l'équipe de Claude Robin. Mais ce sont les Caladois qui se montrent les plus réalistes et marquent deux nouveaux buts, à la 77e et la 80e minute grâce à Rémi Bonenfant et Adrian Dabasse. Menée 0-3, l'USO réagit, un peu, en fin de match. Florian Lapis, rentré en jeu, adresse un excellent centre à Fodé Guirassy qui réduit la marque de la tête. C'est son deuxième but cette saison sous ses nouvelles couleurs. Mais l'USO ne revient pas au score et s'incline 1-3 dans un match sans grinta et sans convictions.

L'après-match avec Franck L'Hostis et Claude Robin

Prochain match contre Sète

Les Orléanais se déplaceront à présent à Sète, dans l'Hérault, ce samedi pour la 32e journée de National. Un match que vous pourrez vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.