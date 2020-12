National : nouvelle défaite à l'extérieur pour l'US Orléans face à Villefranche-Beaujolais

L'US Orléans ne réussit toujours pas loin de ses terres. Après sa défaite la semaine dernière à la Source contre Bourg-en-Bresse (1-1), l'USO s'est une nouvelle fois incliné à l'extérieur. Les Orléanais se déplaçaient ce vendredi soir à Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône, pour affronter Villefranche-Beaujolais à l'occasion de la 15e journée de National. Une défaite 1 but à 0. Les Orléanais redescendent donc 14e au classement.

Résumé du match

Première mi-temps un peu terne entre l'USO et Villefranche, qui tourne à la faveur des Caladois. Dans les premières minutes, Désiré Segbé sert en retrait dans la surface de réparation orléanaise Maxime Blanc mais ce dernier plante son Grosse alerte donc pour les hommes de Claude Robin qui se ressaisissent et il faut attendre vingt minutes pour voir Gaëtan Perrin tenter sa chance de loin. Sa frappe flotte mais termine juste au-dessus de la barre transversale de Jan-Christophe Bouet, le portier caladois.

Les joueurs rentrent donc aux vestiaires sur le score de 0-0 et deux cartons jaunes reçus côté orléanais pour Stéphane Lambèse et Amine Talal.

La deuxième mi-temps est bien meilleure pour les Orléanais mais ils n'arrivent pas à trouver la faille pour tromper Bouet. A la 60e minute de jeu, ce sont même les Caladois qui marquent grâce à Arnold Garita, son deuxième but de la saison. L'attaquant de Villefranche-Beaujolais, bien servi par Fleurier saute plus haut que Lybohy et trompe Franck L'Hostis. Ça fait donc 1 à 0 pour Villefranche-Beaujolais à l'heure de jeu. Même si l'équipe pousse, l'USO ne parvient pas à revenir au score et concède une deuxième défaite en deux semaines.

Un nouveau déplacement vendredi prochain

Les Orléanais se déplaceront une nouvelle fois la semaine prochaine au Mans pour un match en retard de la 13e journée de National. Ce sera un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans. Coup d'envoi 20h.