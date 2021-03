National : l'US Orléans tombe à l'extérieur face au FC Annecy

Une très mauvaise opération pour l'US Orléans. Les Orléanais se déplaçaient à Annecy en Haute-Savoie ce mardi soir pour un match en retard de la 24e journée de National et se sont inclinés 0-2 grâce à un doublé de Migouel Alfarela. Avec ce résultat, l'USO redescend à la 5e place du classement.

Peu convaincants toute la rencontre, les Orléanais laissent échapper de précieux points à l'extérieur pour la course à la troisième place.

Résumé de la rencontre

Les Orléanais attaquent bien la première période, avec une occasion dès la 4e minute sur corner. Yohan Demoncy dépose le ballon sur la tête de Djessine Seba, qui place sa tête sur le poteau de Paul Delecroix. Derrière, l'USO pousse mais ne trouve pas la faille, à l'image de ce face-à-face remporté par le portier d'Annecy face à Issa Soumaré. Et à force de vouloir bien faire, les hommes de Claude Robin perdent un ballon aux abords de leur surface de réparation et suite à un beau jeu en triangle, Migouel Alfarela enroule sa frappe qui vient se loger dans le petit filet droit de Frank L'Hostis. Les Orléanais rentrent aux vestiaires menés 1 à 0.

Malgré une grosse entame de seconde période, l'USO ne convertie toujours pas ses actions. Le FC Annecy en profite et Alfarela transforme un penalty à la 60e minute de jeu. L'attaquant formé au Havre en profite pour inscrire un doublé et marquer ses 4e et 5e but de la saison. Les Hauts-Savoyards restent solides en fin de match et réalisent à la belle opération, plongeant ainsi les Orléanais dans le doute pour la course à la 3e place de National.

Prochain match face à un poids lourd du championnat

Les hommes de Claude Robin vont donc devoir se reprendre et préparer avec plus d'envie la réception du SC Bastia ce lundi 29 mars à la Source pour la 27e journée de National.