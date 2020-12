National : l'US Orléans rate le coche et fait match nul face au Mans (0-0)

L'US Orléans ne réussit toujours pas à ramener une victoire à l'extérieur. Après ses deux défaites de suite ces dernières semaines contre Bourg-en-Bresse (1-3) et Villefranche-Beaujolais (0-1), l'USO ramène un point du match nul au Mans. Les Orléanais se déplaçaient ce vendredi soir au MMArena, dans la Sarthe pour un match en retard de la 13e journée de National. Les Orléanais restent donc 14e au classement.

Résumé du match

Les Orléanais dominent en début de première période avec cette première occasion pour Carnéjy Antoine qui se présente dans la surface de réparation mais qui décide de servir à côté de lui Issa Soumaré au lieu de tirer et sa passe est interceptée par un Manceau. Quelques minutes plus tard, Carnéjy à nouveau se met sur son pied droit et frappe mais son tir est intercepté par Pierre Patron le portier du Mans.

Dix minutes plus tard, nouveau temps fort pour l'USO avec Gaëtan Perrin qui passe deux Manceaux et qui parvient à frapper mais son tir part largement au-dessus. C'est à ce moment qu'Amine Talal s'effondre dans le rond central, blessé et doit céder sa place à Driss Khalid.

Après 20 grosses minutes de domination orléanaise, le Mans part à l'attaque et se procure une grosse occasion. C'est Billal Brahimi qui est trouvé au deuxième poteau, qui est seul face à Franck L'Hostis mais ce dernier bloque le tir d'une belle parade. Mais le ballon revient dans les pieds des Manceaux et Brahimi est une nouvelle fois en belle position pour frapper du gauche et force L'Hostis à se détendre à nouveau. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score de 0-0 prometteur et engagé.

Expulsion de Carnéjy Antoine en fin de match

En deuxième période, les Orléanais dominent et tente de percer la défense du Mans mais elle ne plie pas. A la 89e minute, après une faute sur un Manceau, Carnéjy Antoine reçoit un carton jaune. Il applaudie l'arbitre pour cette décision et récolte un nouveau carton jaune ce qui fait rouge pour l'Orléanais. Il est donc expulsé à quelques petites minutes de la fin du match. L'USO termine à 10 contre 11 et rentre dans le Loiret avec un point du match nul (0-0) et stoppe l'hémorragie des dernières semaines.

Dernier match avant la trêve à la maison

Les Orléanais recevront le FC Sète vendredi prochain pour le dernier match avant la trêve, match comptant pour la 16e journée de National. Ce sera un match à vivre en direct et en intégralité dès 19h30 sur France Bleu Orléans. Coup d'envoi 20h.